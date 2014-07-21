投行观点：中国下半年基建投资增速存放缓压力，受资金来源制约--中金

路透北京7月21日 - 今年上半年在中国房地产投资增长持续下滑的情况下，基建投资的提速起到了一定的对冲作用，然而中国投行--中金公司在最新报告中预计，从基建投资资金来源看，下半年增速存在放缓的压力。

这主要基于，下半年受到全年财政预算和货币政策稳健基调的制约，财政政策和货币政策难有大的放松；而同时，房地产市场调整带来的土地出让金收入放缓将导致政府投资资金来源的紧缩。

中金周一公布的报告指出，由于去年土地出让金收入达到创纪录的4.1万亿元人民币，对今年上半年的基建投资仍有一定支持作用，但上半年房地产市场下滑将更多体现为今年下半年和明年土地出让金的放缓，对未来基建来源构成压力。

而且，从固定资产投资资金来源和新开工项目计划投资额增速看，均低于当前固定资产投资增速。

中金报告分析基建投资资金来源称，当前政府主导的基建投资和保障房投资增速较快。较快的政府投资将带来政府杠杆率的上升。一方面，政府的赤字将较过去两年显着上升；另一方面，包括地方融资平台在内的地方政府债务负担将进一步加重。

“地方政府杠杆率上升是房地产市场调整背景下稳增长的必然结果，但是也将带来一些负面影响。”报告指出。

这些负面影响包括：未来地方融资平台债务违约的风险增加；政府的融资需求可能导致影子银行再度扩张；政府融资需求可能导致利率较高，挤压私人部门，货币政策在利率和总量之间可能面临两难抉择。