《路透晚报》--7月21日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：商务部称实现全年外贸发展目标仍需付出十分艰苦的努力

中国商务部召开2014年全国进出口工作会议中指出，今年以来中国外贸形势复杂严峻，5、6月份进出口数据虽有回升，但外需增长乏力、贸易摩擦加剧、国内生产成本上升等多重压力尚未根本缓解，实现全年外贸发展目标仍需付出十分艰苦的努力。

--路透专访：中国房地产短期无忧，稳经济下半年微刺激政策加力--专家

中国6月房价同比涨幅创15个月最低，对此国家发改委宏观经济研究院副院长马晓河认为，中国楼市短期无崩溃之忧，但若调控不当，长期看会有泡沫破裂危险；而为稳经济增长，预计下半年微刺激政策会继续加力，主要体现为宽财政搭配中性偏松货币政策。

--投行观点：上调中国三季度GDP增速预估至7.4%，全年上调至7.5%--汇丰

在中国二季度经济增速成功站上7.5%之后，投资银行汇丰控股(HSBC)周一宣布，上调中国2014年国内生产总值(GDP)增速预估至7.5%，原为7.4%；同时并将三季度增速预估从7.3%上调至7.4%。

--《分析师观点2》台湾6月外销订单远优预期，苹果新机贡献或延续至第三季

台湾经济部周一公布，6月外销订单较上年同期增10.6%，明显高于市场预估的成长6.98%。经济部并预估7月外销订单金额将较上月增加。经济部表示，6月外销订单年增10.6%，若扣除春节因素，创下2012年11月以来的最大增幅。除了上年同期基数偏低外，各货品别大多有明显的成长。

--台湾财政：财政部研拟新借款模式以增加短期资金运用弹性

台湾财政部周一表示，为增加国库资金运用的弹性与灵活度，研拟将请银行对国库开出额度及固定利率，以便国库存款不足时做紧急的应用。惟此案目前尚未最终确定。

【金融】

--中国企业：华融上半年实现利润118亿元，与八家战投签署入股协议

中国最大资产管理公司--华融资产管理股份有限公司周一提供的新闻稿称，上半年实现集团拨备前利润118.04亿元人民币，完成全年计划的52.46%，并与八家战略投资者签署入股协议和战略合作协议。公司表示下半年将完成引战（略投资者）、加快上市。

--两岸金融：台湾拟放宽大陆QDII买台湾基金不计入来台上限

台湾金管会官员周一表示，正研拟放宽中国大陆QDII(合格境内机构投资者)投资台湾的基金的规定。该不具名的金管会证期局官员指出，中国大陆QDII投资投信基金的金额将可望不计入QDII来台投资总额（目前为5亿美元）内，但并未给予细节。

【固定收益】

--《中国新债预测》国开行新债大举缩量并减品种，支撑发债成本维持稳势

密集新股发行将至，中国国家开发银行根据市场形势调整周二新债发行。在取消一年期品种的同时，另外三期债规模也大幅调减。路透调查显示，上述举动将有效减轻发行压力，支撑新债结果接近或低于二级水平，以稳定发债成本。

--中国公开市场：一级交易商可继续申报正/逆回购，及三个月央票需求

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购包括七天和14天。

--中国货币市场：主要回购利率小幅上行，密集新股IPO将至资金面临考验

中国银行间市场周一隔夜和七天期回购加权利率小幅上行，资金供给总体仍不宽裕；缴税仍有一定影响但将渐趋弱化，不过密集的新股IPO将于本周中袭来，资金面明后天将面临进一步考验。

--中国债市动态：现券收益率略回落，资金偏紧无碍交易户试盘情绪高

中国银行间市场周一早盘现券收益率及IRS(利率互换)出现不同程度下行；交易员表示，虽然今日资金面略显紧，但价格尚算稳定，部分交易户存一定试盘情绪，带动现券收益率稍有回落。

--中国债市：信用债估值普涨短端领先，一年品种走升约10个BP--NAFMII

中国银行间市场交易商协会(NAFMII)周一发布的非金融企业债务融资工具定价估值显示，各期限收益率估值普涨，其中一年期品种各评级幅度在10个基点(bp)上下。

--中国债市：IRS明显回落，因七天回购利率波幅较小及技术性调整需求

中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准)周一大幅回落，交易员表示，今日七天期回购加权利率波幅较小，且IRS近期高歌猛进后，出现技术性修正亦属正常。

【外汇】

--中国央行：与瑞士国家银行签署1,500亿元人民币双边本币互换协议

中国央行周一宣布，与瑞士国家银行签署规模1,500亿元人民币/210亿瑞士法郎的双边本币互换协议。互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。

--路透专访：中国外管局副局长称未计划放开居民换汇额度，人民币汇率理想

中国外管局副局长王小奕周日称，每年5万美元的中国居民年度换汇额度尚无放开的时间表，而对此需关注后期资金流入和流出哪方面压力更大。他在北京接受路透专访称，当前人民币汇率处于比较理想的状态，后期汇率主要取决于外部货币环境和金融市场对国际收支的影响。

--中国汇市：人民币微幅收低，整体供求均衡格局未变

中国人民币兑美元周一高开低收，中间价结束连续六天 贬值的趋势稍微上涨。客盘供求相对均衡的格局仍未打破，早盘结汇偏多的情况午间被油盘 购汇扭转，但整体价格波幅不大。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收跌，市场观望气氛浓厚致成交量持续萎缩

中国股市沪综指周一小幅收跌，大盘延续震荡格局。分析师指出，市场观望气氛浓厚致成交量持续萎缩，部分创业板个股业绩难以达到预期震荡加剧，而房地产股走势较好。本周新股申购密集展开，A股市场资金面将面临较大的考验。

--《焦点》房价下跌令部分中国富人转而投资海外，但仍不足为虑

中国一些最富裕人士对房价下跌感到不安，因而减少房地产投资，并转向私募股权或海外度假住宅，表明人们对一度炙手可热的房地产市场可能很快反弹的希望减弱。

--中国房地产：地方限购取消多传言，近八成实未调整--机构报告

受累于中国房地产市场的下行压力，今年以来有关各地放松限购的消息此起彼伏。而中国专业房地产咨询机构--易居中国旗下克而瑞信息集团(CRIC)最新报告却指出，限购取消多为传言，经该机构调研，近八成城市并未调整限购政策。

--中港个股：中信证券上半年净利近倍增，因业务规模扩大等--业绩快报

中国最大的证券公司--中信证券周一刊登业绩快报，上半年实现净利40.76亿元人民币，同比增长93.18%，因业务规模扩大，持仓金融资产价格回升等。

--中国基金：6月末基金资产规模环比降逾3,000亿，货币基金缩水是主因

中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至6月底，基金管理公司管理资产合计51,240.77亿元人民币，较5月环比下降逾3,000亿元，其中货币基金缩水是主要原因。

--中港个股：工行推出账户原油“做空”交易，再扩个人投资渠道

全球资产最大的银行--中国工商银行在中国国内推出了账户原油“做空”交易，即先卖出后买入原油份额的交易方式。该行推出账户原油“做空”功能后，基本实现账户原油交易品种与功能的全覆盖。

--中国企业：绿地2-3年内海外投资额和销售将猛增，联手竞标澳洲项目

中国领先的房地产企业--绿地集团正加大海外市场拓展，未来2-3年其海外投资额和销售收入将持续倍增。最新一个动作是绿地将携手澳大利亚皇冠集团联合竞标，投资澳洲昆士兰州布里斯班皇后码头项目。

--中国食品：麦当劳及肯德基等快餐供应商被曝用过期原料，企业已被查封

麦当劳和肯德基等多个快餐品牌的指定供应商上海福喜食品有限公司周日晚间被曝光，其涉嫌使用过期原料生产加工食品等。目前福喜已被查封，麦当劳和肯德基等纷纷表示，停用上海福喜提供的所有肉类食品原料。

--香港个股：中芯国际上调第二季毛利率指引，因产能上升和开支受控

中国最大芯片代工企业--中芯国际周一称，上调第二季度毛利率指引，因产能利用率上升和开支得到更好控制。

--中国企业：华为上半年营收同比增19%，达到约220亿美元

全球第二大电信设备制造商--华为周一表示，2014年将实现可持续的增长。此前公司公布上半年营收跳涨19%，为1,358亿元人民币。

--企业并购：五矿资源股东一致同意，以59亿美元收购嘉能可秘鲁铜矿

中国五矿资源股东周一一致同意以58.5亿美元收购嘉能可的秘鲁Las Bambas铜矿，并打算将该矿逾一半的产量出售给五矿资源的控股股东。 （完） (整理 张喜良; 审校 曾祥进)