经济日报：二季度中经钢铁产业景气指数显示钢铁业投资大幅下降

以下内容节选自7月21日的中国经济网：

由经济日报社中经产业景气指数研究中心和国家统计局中国经济景气监测中心共同编制的2014年二季度中经钢铁产业景气指数于7月21日发布。

指数显示，今年二季度，中经钢铁产业景气指数为95.0，比上季度下降2.3点；中经钢铁产业预警指数为70.7，与上季度持平，仍在“浅蓝灯区”下临界线附近运行，表明钢铁行业仍处于低位运行。

二季度，在化解产能过剩、加强节能减排等工作持续推进，以及房地产市场疲弱等因素影响下，钢铁行业固定资产投资由上季度的同比增长0.1%转为本季度的同比下降15.7%，投资的大幅下降一定程度上体现了工业结构调整的成效。此外，受铁矿石价格走低的影响，二季度钢铁业利润同比增长17.7%，呈低位回升态势。(完)

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