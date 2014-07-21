澳洲经济指标总览--7月21日

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时 间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 8月5日 商品及服务收支(亿澳元) 5月 逆差19.11 逆差7.8 出口(较前月) -5% -1% 进口(较前月) -1% +2% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 8月4日 (较前月) 5月 -0.5% -0.1% 就业市场(经季节调整) 8月7日 就业人口(较前月变动,万人) 6月 +1.59 -0.51 全职就业人口(较前月变动,万人) -0.38 +1.42 失业率 6.0% 5.9% 就业参与率 64.7% 64.7% 消费者物价指数(CPI) 7月23日 总体CPI(较前季) 第一季 +0.6% +0.8% (较上年同期) +2.9% +2.7% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.5% +0.9% (较上年同期) +2.6% +2.6% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.6% +0.9% (较上年同期) +2.7% +2.5% 国际贸易价格指数 7月31日 进口物价(较前季) 第一季 +3.2% -0.6% 出口物价(较前季) +3.6% -0.5% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 9月2日 经常帐收支 第一季 赤字57 赤字117 商品与服务贸易收支 顺差35.91 顺差2.47 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 9月3日 (较前季) 第一季 +1.1% +0.8% (较上年同期) +3.5% +2.8% (完)
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