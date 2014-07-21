长江期货：中国期指持仓大幅下降至6月以来低位，主力空方撤退

以下内容节选自7月21日的《期货日报》：

上周五，受资金主动减仓8025手及IF1407到期4067手合约参与交割的影响，持仓量大幅下降至150327手，为6月以来最低。前期股指期货持仓量处于历史高位，显示多空互不相让，价格主要维持于上下80点的窄幅区域振荡。目前，持仓量的大幅下降显示前期的这种平衡被打破，值得关注。

前20名席位在IF1408与IF1409合约上共持买单91828手、卖单113585手。主力净空持仓量21757手，较前一交易日下降1315手。主力净空持仓量降至近29个交易日最低，显示主力空方撤退的迹象。(完)

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