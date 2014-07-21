长江期货：中国期指持仓大幅下降至6月以来低位，主力空方撤退

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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以下内容节选自7月21日的《期货日报》：
上周五，受资金主动减仓8025手及IF1407到期4067手合约参与交割的影响，持仓量大幅下降至150327手，为6月以来最低。前期股指期货持仓量处于历史高位，显示多空互不相让，价格主要维持于上下80点的窄幅区域振荡。目前，持仓量的大幅下降显示前期的这种平衡被打破，值得关注。
前20名席位在IF1408与IF1409合约上共持买单91828手、卖单113585手。主力净空持仓量21757手，较前一交易日下降1315手。主力净空持仓量降至近29个交易日最低，显示主力空方撤退的迹象。(完)
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)