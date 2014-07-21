欧洲金融：德国财长称，央行应当帮助阻止资产泡沫的形成

路透柏林7月20日 - 德国商报(Handelsblatt)周一刊登专访显示，德国财长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)呼吁各国央行要留心货币政策可能歪曲市场价格的情形，并帮助阻止资产泡沫的形成。

该报对朔伊布勒和法国财长萨潘进行了联合访问，专访显示，朔伊布勒表示他看到“房地产市场的部分领域有出现泡沫的迹象”。

“我们不能将阻止资产泡沫的任务推给国家监管当局。央行在做有关货币供应的决定时必须记住这点。”朔伊布勒接受访问时说。

但即便朔伊布勒反复警告超宽松货币政策有可能歪曲资产市场，但他反对法国呼吁欧洲央行刻意削弱欧元币值的主张。

“就汇率进行政治讨论没有意义。汇率是由市场决定的。如果让政治去影响汇率，会带来不良后果。”他说。(完)