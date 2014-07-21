更新版 1-韩国经济：企划财政部和央行掌门人会谈，称经济面临下行风险加大

崔炅焕及政府其他高级官员没有明确说明他们是否希望韩国央行降息，尽管近期在崔炅焕和李柱烈指称经济疲弱后，公债价格上涨。

韩国一年期公债收益率 上周四收报2.455%，为2009年6月5日以来最低收位，而且低于韩国央行2.50%的指标利率。上周五一年期公债收益率略微反弹至2.459%。

韩国企划财政部将于本周稍后公布提振经济的措施；崔炅焕上周表示，韩国经济增长率将较该部稍早预期的成长3.9%低逾0.2个百分点。

包括野村分析师Young Sun Kwon在内的部分分析师预计，韩国最早将在下月降息。但包括ING分析师Tim Condon在内的其他分析师则表示，预计韩国央行下月将不会调整利率。

韩国央行上次降息是在2013年5月，当时调降25个基点至2.50%。

该央行下次审视利率政策是在8月14日。

韩国内需因4月“岁月号”沉船事件而严重受创，另外全球其他地区经济增长放缓，亦挫伤人们对依赖出口的韩国经济的信心。(完)