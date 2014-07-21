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亚洲 | 2014年 7月 21日 星期一 10:25 BJT

《汇市简讯》美元/印尼卢比跌至11,580，但下行空间料有限

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* 美元/印尼卢比早盘跌至11,580卢比，但此后走势停滞

* 据称在11,600下方出现空头获利了结

* 在官方媒体明日发布选举结果之前，美元可能有限度走低

* 企业月底美元需求和下周印尼假期也受到关注

* 美元/印尼卢比最新报11,580-11,590，目前为止交投于11,580-11,600。(完)

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