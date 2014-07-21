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亚洲 | 2014年 7月 21日 星期一 10:27 BJT

香港个股：中芯国际上调第二季毛利率指引，因产能上升和开支受控

路透香港7月21日 - 中国最大芯片代工企业--中芯国际 周一称，上调第二季度毛利率指引，因产能利用率上升和开支得到更好控制。

中芯国际在一份声明中称，预期今年4-6月的季度毛利率为27-29%，原为22-24%。不过，第二季度收入和非公认准则下的经营开支指引维持不变。

公司首席财务官高永岗说，“自最初公布第二季度毛利率指引后，我们看见产能利用率上升，开支得到更好的控制，这些都超过了我们早前的预期。”

中芯国际此前预期，第二季收入上升12-15%，而非公认准则下的经营开支介乎8,900-9,300万美元之间。

该公司将于8月6日公布第二季度业绩及第三季度指引。

香港时间10:22，该股升4%，报0.78港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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