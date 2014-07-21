香港个股：中芯国际上调第二季毛利率指引，因产能上升和开支受控

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透香港7月21日 - 中国最大芯片代工企业--中芯国际 周一称，上调第二季度毛利率指引，因产能利用率上升和开支得到更好控制。
中芯国际在一份声明中称，预期今年4-6月的季度毛利率为27-29%，原为22-24%。不过，第二季度收入和非公认准则下的经营开支指引维持不变。
公司首席财务官高永岗说，“自最初公布第二季度毛利率指引后，我们看见产能利用率上升，开支得到更好的控制，这些都超过了我们早前的预期。”
中芯国际此前预期，第二季收入上升12-15%，而非公认准则下的经营开支介乎8,900-9,300万美元之间。
该公司将于8月6日公布第二季度业绩及第三季度指引。
香港时间10:22，该股升4%，报0.78港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)