台湾汇市：台币早盘实质交投小升，股市涨风险偏好上扬

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透台北7月21日 - 台币兑美元 周一实质交易微升。汇银人士表示，股市扬升，市场风险偏好上扬，台币盘初小涨。
他们表示，台股 重拾动能上涨，惟盘初外资动向不明。但出口商则在接近月底之际，出手抛汇。
〞月底蛮接近的，出口商不想等了先卖一点，〞一位当地银行交易员说。
另一本地小型银行交易员则表示，台币要跌破30的整数关卡看来有些辛苦，可能还需要等月底大型企业发出现金股利、外资明显汇出才看得到。短期之内国际事件的影响不大，市场风险偏好上扬，马航事件对亚股影响可能稍小。
当地时间10:10，台北外汇成交量约1.04亿美元，较上日同时间的2.55亿美元急缩。
今日早盘台币主要交易区间在29.957-29.969，上日全日主要区间在29.945-30.012。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点仍在价平附近，一个月远汇报价 暂报在29.975/29.989左右，上日纽约盘收在29.995。
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.950-30.010
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