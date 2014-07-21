台湾汇市：台币早盘实质交投小升，股市涨风险偏好上扬

路透台北7月21日 - 台币兑美元 周一实质交易微升。汇银人士表示，股市扬升，市场风险偏好上扬，台币盘初小涨。

他们表示，台股 重拾动能上涨，惟盘初外资动向不明。但出口商则在接近月底之际，出手抛汇。

〞月底蛮接近的，出口商不想等了先卖一点，〞一位当地银行交易员说。

另一本地小型银行交易员则表示，台币要跌破30的整数关卡看来有些辛苦，可能还需要等月底大型企业发出现金股利、外资明显汇出才看得到。短期之内国际事件的影响不大，市场风险偏好上扬，马航事件对亚股影响可能稍小。

当地时间10:10，台北外汇成交量约1.04亿美元，较上日同时间的2.55亿美元急缩。

今日早盘台币主要交易区间在29.957-29.969，上日全日主要区间在29.945-30.012。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点仍在价平附近，一个月远汇报价 暂报在29.975/29.989左右，上日纽约盘收在29.995。

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.950-30.010

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