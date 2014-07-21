金瑞期货：铜价与合约移仓引发上期有色金属指数回落

以下内容节选自7月21日的《期货日报》：

在铜期货贴水和铜价持续下跌的双重影响下，上周，指数在移仓期间出现持续下滑，周五报收于2826，累积跌幅2.1%，20天年化波动率微幅上升至12.13%。指数成份表现各异，但铜价依然主导指数走势。

从资产配置的角度来看，目前上期有色金属指数与沪深300、中期国债的20天相关性分别为0.22、0.35，考虑沪深300相关性保持在合理范围，并且指数的1年夏普比率优于股指期货，建议投资者在资产组合中增加金属指数的配置比例，优化组合的风险回报。(完)

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