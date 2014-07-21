金瑞期货：铜价与合约移仓引发上期有色金属指数回落

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以下内容节选自7月21日的《期货日报》：
在铜期货贴水和铜价持续下跌的双重影响下，上周，指数在移仓期间出现持续下滑，周五报收于2826，累积跌幅2.1%，20天年化波动率微幅上升至12.13%。指数成份表现各异，但铜价依然主导指数走势。
从资产配置的角度来看，目前上期有色金属指数与沪深300、中期国债的20天相关性分别为0.22、0.35，考虑沪深300相关性保持在合理范围，并且指数的1年夏普比率优于股指期货，建议投资者在资产组合中增加金属指数的配置比例，优化组合的风险回报。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)