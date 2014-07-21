中国新债：华夏银行周四将招标发行至多100亿元二级资本债，期限10年

路透上海7月21日 - 中国股份制银行--华夏银行 周一公告称，将于周四(24日)在银行间市场招标发行至多100亿元人民币二级资本债券，期限10年，在第五年末附有前提条件的发行人赎回权。

刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债券不含利率跳升机制及其他赎回激励，采用固定利率，募集资金全部用于补充二级资本；联席主承销商为中信建投证券和中德证券。

上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定华夏银行主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA；该期债起息日和缴款截止日同为7月25日，发行期限为7月24日至7月25日。

公告并指出，当触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下，自触发事件发生日次日起不可撤销的对本期债券，以及已发行的本金减记型其他一级资本工具的本金进行全额减记，任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支付。

银行资本新规实施后，包括工农中建等多家商业银行提出发行减记型二级资本工具的计划。而招商银行 、光大银行 、兴业银行 等多家银行已相继发行了二级资本债。

“中国版”巴塞尔协议III于去年1月1日起施行，监管层对银行资本提出更严格要求，规定商业银行从今年起发行的次级债必须满足“含有减记或转股的条款”等11项标准，否则将被视为不合格资本工具，无法被计入监管资本，从而难以起到提高资本充足率的作用。(完)

参看详情，请点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；审校 张喜良)