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亚洲 | 2014年 7月 21日 星期一 10:38 BJT

韩国汇市：韩元兑美元早盘略升，地缘政治紧张形势稍有缓解

路透首尔7月21日 - 韩国韩元兑美元 周一早盘略升，因地缘政治紧张形势略为缓解，而市场对韩国政府宣布支撑国内经济的政策的预期则支撑风险资产。

0153 GMT，韩元兑美元 报1,028.4，周五收盘报1,029.5。

0153GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,028.4 1,029.5

日圆/韩元 10.1511/570 10.1449

韩国公债期货 * 106.96 106.97

韩国综合股价指数 2,027.14 2,019.42

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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(编译 张若琪 审校 白云)
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