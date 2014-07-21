韩国汇市：韩元兑美元早盘略升，地缘政治紧张形势稍有缓解

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透首尔7月21日 - 韩国韩元兑美元 周一早盘略升，因地缘政治紧张形势略为缓解，而市场对韩国政府宣布支撑国内经济的政策的预期则支撑风险资产。
0153 GMT，韩元兑美元 报1,028.4，周五收盘报1,029.5。
0153GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,028.4 1,029.5
日圆/韩元 10.1511/570 10.1449
韩国公债期货 * 106.96 106.97
韩国综合股价指数 2,027.14 2,019.42
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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(编译 张若琪 审校 白云)
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)