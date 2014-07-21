方正中期：沪铜在48,000元/吨一线有望企稳

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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以下内容节选自7月21日的《期货日报》：
期铜自6月中旬开始出现一波大幅反弹，随后快速回落。沪铜1409合约在7月4日触及最高51580元/吨之后快速回落，截至7月21日跌至49370元/吨。当前市场担心中国房地产行业量价齐跌的低迷格局影响金属消费，以及铜产量上升导致供需矛盾恶化，预计沪铜短期将惯性下行，但在48000元/吨一线将逐步获得支撑。
6月房地产投资延续今年以来持续下行的趋势，投资增速由5月的14.7%下降至14.1%，投资增速下降一方面是受去年基数较高的影响，另一方面是开发企业拿地意愿仍维持低位。目前房价还处于调整初期，未来信贷投放如果再次回落，成交表现也难免出现反复。因此，当前市场担忧地产投资和新开工下滑带来包括铜在内的工业品需求下滑，预计铜价将持续受到整体工业品低迷的拖累。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)