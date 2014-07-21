全球贸易：印度要对全球贸易便利化协议说“不”，令各方忧虑加深

路透悉尼7月19日 - 消息人士周六表示，尽管出现初步进展迹象，但为取得全球贸易便利化谈判突破而同印度展开的最后磋商可能还是无法取得成功。

世界贸易组织(WTO)成员国去年在巴厘岛达成贸易便利化协议，且必须在7月31日期限前完成细节问题的讨论，但以印度为首的一些发展中国家表示不满，认为发达国家未能消除他们对协议的一些担忧。

支持者相信，这份协议或可令全球GDP增加1万亿(兆)美元，并新增2,100万个就业机会。

但印度贸易部周三表示，其“认为很难”支持这份协议，除非该国能够满意地看到，有关粮食安全等对贫困国家至关重要的问题协商得到足够的重视。印度的表态在悉尼举行的20国集团(G20)贸易部长会议上引起了激烈的讨论。

三位参与讨论的官员对此表示恼火，称印度贸易代表团素来行为古怪，难以信任。这三位官员为了能够畅所欲言而要求匿名。

澳洲贸易和投资部长安德鲁·罗伯(Andrew Robb)表示，所有协议缔约国都得到保证，他们担心的问题会得到解决。同时他也乐观地表示，此事将会在截止期限之前得到解决。(完)