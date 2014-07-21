建信期货：大商所鸡蛋期约走势分化，套利机会显现

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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以下内容节选自7月21日的《期货日报》：
大商所近日下发《关于调整鸡蛋1409合约交易保证金标准的通知》。周五，JD1409合约跌幅1.25%，JD1501和1505合约跌幅超过1409。提高保证金是交易所控制风险的手段，对供需基本面并无实质性影响。
芝华监测数据显示，6月全月在产蛋鸡存栏量较5月减少1.33%，同比减少17.90%，蛋鸡存栏量处于低位。结合新开产蛋鸡量和淘汰的蛋鸡量，未来2个月，在产蛋鸡存栏量将稍有恢复。但与此同时，高温天气将导致蛋鸡产蛋率下降，通常情况下，下降幅度大约在8%-10%之间。鸡蛋的供应上主要是在产蛋鸡存栏量增加与产蛋率下降之间的博弈。供应上紧张的状况仍将持续，需求上中秋节备货启动以及学校开学等题材不断，有利于鸡蛋价格持续高位。 (完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)