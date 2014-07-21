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亚洲 | 2014年 7月 21日 星期一 10:51 BJT

建信期货：大商所鸡蛋期约走势分化，套利机会显现

以下内容节选自7月21日的《期货日报》：

大商所近日下发《关于调整鸡蛋1409合约交易保证金标准的通知》。周五，JD1409合约跌幅1.25%，JD1501和1505合约跌幅超过1409。提高保证金是交易所控制风险的手段，对供需基本面并无实质性影响。

芝华监测数据显示，6月全月在产蛋鸡存栏量较5月减少1.33%，同比减少17.90%，蛋鸡存栏量处于低位。结合新开产蛋鸡量和淘汰的蛋鸡量，未来2个月，在产蛋鸡存栏量将稍有恢复。但与此同时，高温天气将导致蛋鸡产蛋率下降，通常情况下，下降幅度大约在8%-10%之间。鸡蛋的供应上主要是在产蛋鸡存栏量增加与产蛋率下降之间的博弈。供应上紧张的状况仍将持续，需求上中秋节备货启动以及学校开学等题材不断，有利于鸡蛋价格持续高位。 (完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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