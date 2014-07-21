乌克兰叛军称找到了可能是黑匣子的“物品”

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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(本文由路透中文网编译提供)
路透乌克兰顿涅茨克7月20日 - 乌克兰叛军领导人周日称，找到了可能是马航坠毁客机的黑匣子，但需要专家进行确认。
“找到的一些物品可能是黑匣子，这些物品已经被送往顿涅茨克，在我们的控制下。”顿涅茨克亲俄领袖Aleksander Borodai在记者会上说道。
“我们无法准确认出黑匣子的样子，不过我们送往顿涅茨克的物品可能是马航客机的黑匣子。”
他表示，国际专家抵达后，这些物品将移交给专家；并重申叛军没有能力击落飞行高度在10,000米以上的飞机。
叛军官员Sergei Kavtaradze称，他认为有两个黑匣子，这两个物体是亮橙色的。
乌克兰副总理Volodymyr Groysman表示，他无法进行评论，但指出乌克兰一直怀疑黑匣子在叛军手里。
叛军周四称找到一个飞行记录器，路透周五报道营救人员找到了另一个飞行记录器。而叛军稍后又否认已找到黑匣子。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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