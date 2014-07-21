全球矿业：南非罢工工人降低薪资要求，为结束罢工抛出橄榄枝

路透约翰尼斯堡7月20日 - 罢工中的南非金属工人所属工会代表周日说，已向雇主提出一份降低后的薪资要求，试着终结打击南非经济的罢工行动。

超过20万名金属及工程部门工人本月初发起罢工，要求加薪12-15%。汽车业元件供应以及两座重要电厂的建设工作都受此影响而中断。

参与协商的工会之一南非联合会的发言人Johan van Niekerk说，工会的新提议中是一项三年劳资协议，雇主每年视薪资等级加薪8%或10%。

“我们彼此的看法很接近，”Niekerk说。“如果在周二早上之前，雇主有善意回应的话，罢工有结束的可能。”

van Niekerk以及另外一个工会--团结联盟(Solidarity)的发言人Marius Croucamp均表示，主要工会--南非金属工人全国联盟(NUMSA)也支持该项提议。

NUMSA秘书长Irvin Jim证实“台面上确实有一项提议，”但他拒绝说明细节。