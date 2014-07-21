全球矿业：南非罢工工人降低薪资要求，为结束罢工抛出橄榄枝

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透约翰尼斯堡7月20日 - 罢工中的南非金属工人所属工会代表周日说，已向雇主提出一份降低后的薪资要求，试着终结打击南非经济的罢工行动。
超过20万名金属及工程部门工人本月初发起罢工，要求加薪12-15%。汽车业元件供应以及两座重要电厂的建设工作都受此影响而中断。
参与协商的工会之一南非联合会的发言人Johan van Niekerk说，工会的新提议中是一项三年劳资协议，雇主每年视薪资等级加薪8%或10%。
“我们彼此的看法很接近，”Niekerk说。“如果在周二早上之前，雇主有善意回应的话，罢工有结束的可能。”
van Niekerk以及另外一个工会--团结联盟(Solidarity)的发言人Marius Croucamp均表示，主要工会--南非金属工人全国联盟(NUMSA)也支持该项提议。
NUMSA秘书长Irvin Jim证实“台面上确实有一项提议，”但他拒绝说明细节。
目前尚无法联系到主要的资方团体发言人对此置评。(完)
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