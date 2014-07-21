澳新汇市：澳元和新西兰元停滞不前，等待本国事件

由于国内通胀数据疲弱以及乳制品价格继续下跌，市场已经在卖出新西兰元，不过本周稍晚该国央行料加息，空方在此之前变得谨慎。

新西兰央行预计将在周四加息25个基点至3.5%。

在本币汇率较高，通胀受抑以及奶制品价格下跌的形势下，新西兰央行是否会暗示暂停刺激，市场对此看法不一。交易员认为，若有迹象显示升息会有较长时间的中断，新西兰元空头可能借机卷土重来。

不过，新西兰央行也可能侧重关注国内经济的强劲，以此为进一步行动寻找依据。周一数据显示，上月移民增长为历史第二高水准，截至6月底的年度增幅为近11年高位。

央行表示，移民数量是决定利率政策的重要因素。

新西兰元初道支撑位料在0.8665美元，下一道支撑在50日移动均线切入位0.8650美元。阻力位在0.8719美元。(完)

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