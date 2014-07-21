澳新汇市：澳元和新西兰元停滞不前，等待本国事件

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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由于国内通胀数据疲弱以及乳制品价格继续下跌，市场已经在卖出新西兰元，不过本周稍晚该国央行料加息，空方在此之前变得谨慎。
新西兰央行预计将在周四加息25个基点至3.5%。
在本币汇率较高，通胀受抑以及奶制品价格下跌的形势下，新西兰央行是否会暗示暂停刺激，市场对此看法不一。交易员认为，若有迹象显示升息会有较长时间的中断，新西兰元空头可能借机卷土重来。
不过，新西兰央行也可能侧重关注国内经济的强劲，以此为进一步行动寻找依据。周一数据显示，上月移民增长为历史第二高水准，截至6月底的年度增幅为近11年高位。
央行表示，移民数量是决定利率政策的重要因素。
新西兰元初道支撑位料在0.8665美元，下一道支撑在50日移动均线切入位0.8650美元。阻力位在0.8719美元。(完)
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