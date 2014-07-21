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亚洲 | 2014年 7月 21日 星期一 17:08 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币微幅收低，整体供求均衡格局未变

* 人民币即期高开低收
    * 中间价上涨结束六连跌
    * 客盘总体仍保持均衡
    * 外管局副局长称当前人民币汇率处于比较理想的状态

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京7月21日 - 中国人民币兑美元 周一高开低收，中间价结束连续六天
贬值的趋势稍微上涨。客盘供求相对均衡的格局仍未打破，早盘结汇偏多的情况午间被油盘
购汇扭转，但整体价格波幅不大。
    
    “最近即期感觉相对平静，我们的客盘也一直比较均衡。”一城商行交易员说。
    
    一股份行交易员表示，油盘购汇今天有十多亿美元的量，下午陆陆续续出现，美元价格
也就一直在涨。上周五尾盘时曾出现近20亿美元的油盘购汇，使美元价格一度短时大涨。
    
    外管局副局长王小奕周日在北京接受路透专访称，当前人民币汇率处于比较理想的状态
，后期汇率主要取决于外部货币环境和金融市场对国际收支的影响。 
    
    全球汇市方面，欧元兑美元周一攀升，因美债收益率疲弱限制了美元走势；避险资金流
入支撑日圆。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价： 
 在岸市场人民币兑美元           今日              上日      升贬
 即期成交价格                   6.2089            6.2080    -0.01%
 中间价                         6.1547            6.1568    0.03%
 成交额                         134亿美元                   
                                                            
 日内相对于中间价最大波幅       -0.90% (上限±2%  日高      日低
                                )                           
 日内波动幅度(pips)             68                6.2034    6.2102
 2014年来即期升贬值幅度         -2.50%                      
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1  1045                        
 Y=CFXS>                                                    
                                                            
 离岸人民币市场,北京时间16:56   今日              上日      
 1年期NDF                       6.2538/75         6.2585    
 CNH即期                        6.2050/86         6.2065    
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李然; 审校 林高丽/曾祥进)
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