更新版 2-中国汇市：人民币微幅收低，整体供求均衡格局未变

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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* 人民币即期高开低收 * 中间价上涨结束六连跌 * 客盘总体仍保持均衡 * 外管局副局长称当前人民币汇率处于比较理想的状态 (更新收盘报价和评论) 路透北京7月21日 - 中国人民币兑美元 周一高开低收，中间价结束连续六天 贬值的趋势稍微上涨。客盘供求相对均衡的格局仍未打破，早盘结汇偏多的情况午间被油盘 购汇扭转，但整体价格波幅不大。 “最近即期感觉相对平静，我们的客盘也一直比较均衡。”一城商行交易员说。 一股份行交易员表示，油盘购汇今天有十多亿美元的量，下午陆陆续续出现，美元价格 也就一直在涨。上周五尾盘时曾出现近20亿美元的油盘购汇，使美元价格一度短时大涨。 外管局副局长王小奕周日在北京接受路透专访称，当前人民币汇率处于比较理想的状态 ，后期汇率主要取决于外部货币环境和金融市场对国际收支的影响。 全球汇市方面，欧元兑美元周一攀升，因美债收益率疲弱限制了美元走势；避险资金流 入支撑日圆。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2089 6.2080 -0.01% 中间价 6.1547 6.1568 0.03% 成交额 134亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -0.90% (上限±2% 日高 日低 ) 日内波动幅度(pips) 68 6.2034 6.2102 2014年来即期升贬值幅度 -2.50% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1 1045 Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16:56 今日 上日 1年期NDF 6.2538/75 6.2585 CNH即期 6.2050/86 6.2065 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 林高丽/曾祥进)
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)