更新版 2-中国汇市：人民币微幅收低，整体供求均衡格局未变

* 人民币即期高开低收 * 中间价上涨结束六连跌 * 客盘总体仍保持均衡 * 外管局副局长称当前人民币汇率处于比较理想的状态 (更新收盘报价和评论) 路透北京7月21日 - 中国人民币兑美元 周一高开低收，中间价结束连续六天 贬值的趋势稍微上涨。客盘供求相对均衡的格局仍未打破，早盘结汇偏多的情况午间被油盘 购汇扭转，但整体价格波幅不大。 “最近即期感觉相对平静，我们的客盘也一直比较均衡。”一城商行交易员说。 一股份行交易员表示，油盘购汇今天有十多亿美元的量，下午陆陆续续出现，美元价格 也就一直在涨。上周五尾盘时曾出现近20亿美元的油盘购汇，使美元价格一度短时大涨。 外管局副局长王小奕周日在北京接受路透专访称，当前人民币汇率处于比较理想的状态 ，后期汇率主要取决于外部货币环境和金融市场对国际收支的影响。 全球汇市方面，欧元兑美元周一攀升，因美债收益率疲弱限制了美元走势；避险资金流 入支撑日圆。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2089 6.2080 -0.01% 中间价 6.1547 6.1568 0.03% 成交额 134亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -0.90% (上限±2% 日高 日低 ) 日内波动幅度(pips) 68 6.2034 6.2102 2014年来即期升贬值幅度 -2.50% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1 1045 Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16:56 今日 上日 1年期NDF 6.2538/75 6.2585 CNH即期 6.2050/86 6.2065 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 林高丽/曾祥进)