中国企业：华为上半年营收同比增19%，称今年将实现可持续增长

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透台北7月21日 - 全球第二大电信设备制造商--华为周一表示，2014年将实现可持续的增长。此前公司公布上半年营收跳涨19%，为1,358亿元人民币。
这家总部位于深圳的公司还称，预计2014年前六个月的营业利润率为18.3%，不过在简报中并没有就此展开说明。
华为首席财务官孟晚舟说，受益于全球LTE网络投资增长，华为进一步巩固了在移动宽带领域的领导地位。
她还称，软件和服务的快速增长促使运营商网络业务保持持续稳定增长。
华为去年上半年营收增长10.8%，2013年全年营业利润率增幅为12.2%。
今年稍早华为设定了在2018年之前达到700亿美元的营收目标，相当于每年增长约10%。(完)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)