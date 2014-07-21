中国企业：华为上半年营收同比增19%，称今年将实现可持续增长

路透台北7月21日 - 全球第二大电信设备制造商--华为周一表示，2014年将实现可持续的增长。此前公司公布上半年营收跳涨19%，为1,358亿元人民币。

这家总部位于深圳的公司还称，预计2014年前六个月的营业利润率为18.3%，不过在简报中并没有就此展开说明。

华为首席财务官孟晚舟说，受益于全球LTE网络投资增长，华为进一步巩固了在移动宽带领域的领导地位。

她还称，软件和服务的快速增长促使运营商网络业务保持持续稳定增长。

华为去年上半年营收增长10.8%，2013年全年营业利润率增幅为12.2%。