表格：LME金属库存最新变化--7月21日

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透伦敦7月21日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)： 品种 最新库存 变动 铜 158,000 +300 锡 11,895 +10 铅 213,725 持平 锌 656,675 -400 铝 4,947,200 -10,750 镍 311,064 -24 铝合金 35,320 持平 NASAAC 62,440 -520 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GR 铅 <MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GR D> > D> 铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GR 锡 <MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GR D> > D> 锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GR 铝合 <MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GR D> 金 > D> 镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GR NASAA <MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GR D> > D> 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 艾茂林; 审校 田建华)
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