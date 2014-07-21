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货币新闻 | 2014年 7月 21日 星期一 16:06 BJT

表格：LME金属库存最新变化--7月21日

路透伦敦7月21日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           158,000              +300
    锡            11,895               +10
    铅           213,725              持平
    锌           656,675              -400
    铝         4,947,200           -10,750
    镍           311,064               -24
    铝合金        35,320              持平
    NASAAC        62,440              -520
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种   库存数据      库存分布          品种   库存数据     库存分布
 铜     MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-GR  铅     <MPB-STOCKS  <0#MPBSTX-LOC-GR
                      D>                       >            D>
 铝     MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-GR  锡     <MSN-STOCKS  <0#MSNSTX-LOC-GR
                      D>                       >            D>
 锌     MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-GR  铝合   <MAA-STOCKS  <0#MAASTX-LOC-GR
                      D>                金     >            D>
 镍     MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-GR  NASAA  <MNA-STOCKS  <0#MNASTX-LOC-GR
                      D>                       >            D>
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 艾茂林; 审校 田建华)
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