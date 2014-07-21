香港个股：玖龙纸业搁置越南建新厂，当地原有厂房继续营运--报载

路透香港7月21日 - 香港报章周一报导，因此前越南发生反华事件，中国最大箱板原纸生产商--玖龙纸业 在越南兴建新增产能50万吨的计划已搁置，正考虑把该新增产能搬至内地，但在当地原有的厂房则会继续营运。

其中信报引述玖龙纸业董事长张茵表示，由于仍需时观望及作出相关计划，预计原定2016年实现1,400万吨的总产能目标或将延迟；但她强调不会在越南撤资，原有的10万吨产能将继续营运。至于原来计划的新增产能现时未进行任何动工投资，故不涉及过多前期损失。

在纸价方面，明报引述张茵称，上半年纸价大约每吨平均加价50-100元人民币，下半年料可加100-150元，因为内地经济转好，市场回升，广告量增加，对纸品需求增加。