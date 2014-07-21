香港个股：玖龙纸业搁置越南建新厂，当地原有厂房继续营运--报载

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透香港7月21日 - 香港报章周一报导，因此前越南发生反华事件，中国最大箱板原纸生产商--玖龙纸业 在越南兴建新增产能50万吨的计划已搁置，正考虑把该新增产能搬至内地，但在当地原有的厂房则会继续营运。
其中信报引述玖龙纸业董事长张茵表示，由于仍需时观望及作出相关计划，预计原定2016年实现1,400万吨的总产能目标或将延迟；但她强调不会在越南撤资，原有的10万吨产能将继续营运。至于原来计划的新增产能现时未进行任何动工投资，故不涉及过多前期损失。
在纸价方面，明报引述张茵称，上半年纸价大约每吨平均加价50-100元人民币，下半年料可加100-150元，因为内地经济转好，市场回升，广告量增加，对纸品需求增加。
她还预期，行业＂洗牌＂会持续一段时间，公司不会考虑趁机并购，因现时被淘汰的不是好资产，但相信明年应该会有并购的机会，因能够活下来的只有好公司。（完） (发稿 罗亦菲; 审校 梁慧仪/张喜良)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)