中港个股：工行推出账户原油“做空”交易，再扩个人投资渠道--新闻稿

路透北京7月21日 - 全球资产最大的银行--中国工商银行 在中国国内推出了账户原油“做空”交易，即先卖出后买入原油份额的交易方式。该行推出账户原油“做空”功能后，基本实现账户原油交易品种与功能的全覆盖。

工行日前发布新闻稿称，账户原油“做空”交易指客户首笔交易为卖出交易，然后在卖出的数量内部分或全部买入账户原油的交易。

“客户在预期原油价格将下跌时，可以采取这种交易方式，从而满足了客户在多样化市场环境下的投资交易需求。”新闻稿称。

据工行介绍，客户在首笔卖出交易前，应从资金账户划转足额资金至相应币种的保证金账户，工行将根据客户的卖出数量冻结保证金账户中相应的资金直至客户买入平仓，并根据客户盈亏情况增加或扣减客户保证金账户金额。

工行新闻稿称，账户原油先卖出后买入业务的交易起点数量和最小递增单位均为0.1桶，交易方式包括实时交易和最长120小时的挂单交易，采取“T+0”交易模式。客户可通过网上银行、手机银行、电话银行等办理交易、挂单、查询等业务。

账户原油是工行在去年3月面向个人客户推出的新型投资交易产品。该产品通过只计份额、不提取实物原油的方式以人民币或美元买卖原油份额，获取价差收益。（完）