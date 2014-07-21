路透调查：新加坡6月通胀率料自14个月高位回落

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透新加坡7月21日 - 路透调查周一显示，新加坡6月通胀料从5月触及的14个月高位下滑，因最近几个月车辆持有成本下降。
路透调查访问的11位分析师预估中值显示，新加坡6月消费者物价指数(CPI)料较上年同期增长2.4%。5月CPI同比增长2.7%，为2013年3月以来最大增幅。
新加坡政府标售许可证来控制机动车配额，从而严重影响该国的车辆持有成本。
调查还显示，新加坡金管局(MAS)的核心通胀指标6月可能为同比升高2.2%，与5月一致。4月核心CPI同比升高2.3%，创2012年9月以来最大升幅。(完)
(编译 艾茂林; 审校 高琦)
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)