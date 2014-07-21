版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 21日 星期一 11:47 BJT

路透调查：新加坡6月通胀率料自14个月高位回落

路透新加坡7月21日 - 路透调查周一显示，新加坡6月通胀料从5月触及的14个月高位下滑，因最近几个月车辆持有成本下降。

路透调查访问的11位分析师预估中值显示，新加坡6月消费者物价指数(CPI)料较上年同期增长2.4%。5月CPI同比增长2.7%，为2013年3月以来最大增幅。

新加坡政府标售许可证来控制机动车配额，从而严重影响该国的车辆持有成本。

调查还显示，新加坡金管局(MAS)的核心通胀指标6月可能为同比升高2.2%，与5月一致。4月核心CPI同比升高2.3%，创2012年9月以来最大升幅。(完)

(编译 艾茂林; 审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐