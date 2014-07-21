台湾债市：RP利率暂无变化，跨月资金调度平稳

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透台北7月21日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一没有变化。交易员表示，时序逐渐逼近月底，尽管市场资金依旧宽裕，但缺钱机构谨慎为上，均先行调度跨月资金，市场供应也仍算稳定，令市况平顺。
市场人士指出，本周虽有部分公司债交割，但市场资金足以应对，且银行端感觉仍然钱多，只要有新券源均可吸纳，预料本周利率仍将稳在当前水位。
〞部分货币型基金可能受企业股利发放的影响，资金有一些来来去去，比较不稳定，但市场整体而言不难找钱。〞一证券商交易员说。
另一票券商交易员则指出，受前两月月底市场趋紧的影响，部分法人对本月底也仍持保守态度，跨月资金的供应虽有，但量能受到控制，本周仍将持续小步调度的方式寻求跨月资金。
今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，均同上日。
主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.54-0.55%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%，也均同上日。
本周公债/公司债交割有周一富邦金 150亿台币、台电70亿台币公司债及F-泰鼎 6.5亿转换公司债；周四有三顾 1.5亿、百徽 2.5亿台币转换公司债发行；周五有硕禾 18亿及大联大 60亿台币转换公司债发行。宽松因素则有周一98甲4期公债本金、付息714亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)