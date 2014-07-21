台湾债市：RP利率暂无变化，跨月资金调度平稳

路透台北7月21日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一没有变化。交易员表示，时序逐渐逼近月底，尽管市场资金依旧宽裕，但缺钱机构谨慎为上，均先行调度跨月资金，市场供应也仍算稳定，令市况平顺。

市场人士指出，本周虽有部分公司债交割，但市场资金足以应对，且银行端感觉仍然钱多，只要有新券源均可吸纳，预料本周利率仍将稳在当前水位。

〞部分货币型基金可能受企业股利发放的影响，资金有一些来来去去，比较不稳定，但市场整体而言不难找钱。〞一证券商交易员说。

另一票券商交易员则指出，受前两月月底市场趋紧的影响，部分法人对本月底也仍持保守态度，跨月资金的供应虽有，但量能受到控制，本周仍将持续小步调度的方式寻求跨月资金。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，均同上日。

主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.54-0.55%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%，也均同上日。