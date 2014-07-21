台湾债市：五年公债殖利率连三天收低，但料后续盘势黏稠

* 五年券殖利率再收低 * 美债走势成为本周观察重点 * 103/10明日料在1.19-1.21%间波动 路透台北7月21日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周一连续第三天收低，并 跌破1.20%关卡；但该券成交量急冻，利率水准难具指标意义。 交易商指出，103/10上周五较明显受避险情绪推动殖利率走低，今日虽有小部分延续偏 多气氛，但交易商认为市场对利率水准的认同度仍未完全建立，追价意愿尚不明显，宁可退 场观望，让整个公债市场极为冷清，今日只有该券数笔零星成交，多数交易员静待美债走出 方向，以及台湾下周长债标售厘清变数。 “说穿了就是没方向，美债(殖利率)看起来是弹不上去，(台湾)20年券能标多高还是问 题。”一位大型银行交易员说。 另一证券商交易员表示，台湾长债标售要到下周才会见分晓，本周可能影响五年券走势 的还是美债。他指出，美联储主席叶伦的鸽派谈话看来会成为近期主轴，预料美债利率往下 的机率要稍大于往上，这让台湾五年债103/10殖利率也欲弹不易。 但在该券今天收盘跌破1.20%以后，交易商也认为该券殖利率再走低的空间有限，预料 明日将在1.19-1.21%的窄幅区间来回，盘势较为黏稠。加上考量台风可能进入台湾，周三或 有机会休市，交易商的进场意愿更受压抑。 美国公债价格上周五持稳，投资人对逊于预期的美国消费者信心数据不以为然，过去24 小时乌克兰和以色列两地紧张局势升级引发的避险资金流仍持续。指标10年期公债US10YT= RR价格跌3/32，收益率升至2.48%，盘中一度升穿2.50%。 20年券103/11 将于下周一(28日)标售，金额预定300亿台币，上周四在发 行前交易成交在2.12%；30年公债103/12则将在下周三(30日)标售，金额预定350亿台币。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/10 -0.45 1.1955 1.1955-1.2065 13.5 本周全球重要经济事件与数据包括： 7/21(一)：美国芝加哥联储全国活动指数、国际半导体设备暨材料协会(SEMI)北美半导 体设备订单出货比、台湾6月外销订单； 7/22(二)：台湾6月失业率、美国经季节调整消费者物价指数(CPI)、美国ICSC/高盛连 锁店销售美国Redbook连锁店销售、美国房价指数、美国成屋销售年率、美国里奇蒙联邦储 备银行综合制造业指数、美国克利夫兰联邦储备银行CPI指数、澳洲央行总裁史蒂文斯在Ani ka基金会的餐会上发表讲话； 7/23(三)：台湾6月工业生产、美国抵押贷款市场指数、英国央行总裁卡尼将参加格拉 斯哥大学组织的全球经济辩论会； 7/24(四)：欧元区6月通胀率终值、美国Markit制造业PMI、美国6月新屋开工年率和建 筑许可年率、美国一周请领失业金数据、美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数、新西兰央行 公布利率决定； 7/25(五)：台湾6月M2年增率、美国6月耐久财订单、美国6月建筑许可年率修正值、德 国7月Ifo企业景气判断指数、俄罗斯央行公布利率决定。 30 103/8 没有成交 20 103/7 没有成交 10 103/6 没有成交 5 103/10 1.1955 2 103/1 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)