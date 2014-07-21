台湾债市：五年公债殖利率连三天收低，但料后续盘势黏稠

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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* 五年券殖利率再收低 * 美债走势成为本周观察重点 * 103/10明日料在1.19-1.21%间波动 路透台北7月21日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周一连续第三天收低，并 跌破1.20%关卡；但该券成交量急冻，利率水准难具指标意义。 交易商指出，103/10上周五较明显受避险情绪推动殖利率走低，今日虽有小部分延续偏 多气氛，但交易商认为市场对利率水准的认同度仍未完全建立，追价意愿尚不明显，宁可退 场观望，让整个公债市场极为冷清，今日只有该券数笔零星成交，多数交易员静待美债走出 方向，以及台湾下周长债标售厘清变数。 “说穿了就是没方向，美债(殖利率)看起来是弹不上去，(台湾)20年券能标多高还是问 题。”一位大型银行交易员说。 另一证券商交易员表示，台湾长债标售要到下周才会见分晓，本周可能影响五年券走势 的还是美债。他指出，美联储主席叶伦的鸽派谈话看来会成为近期主轴，预料美债利率往下 的机率要稍大于往上，这让台湾五年债103/10殖利率也欲弹不易。 但在该券今天收盘跌破1.20%以后，交易商也认为该券殖利率再走低的空间有限，预料 明日将在1.19-1.21%的窄幅区间来回，盘势较为黏稠。加上考量台风可能进入台湾，周三或 有机会休市，交易商的进场意愿更受压抑。 美国公债价格上周五持稳，投资人对逊于预期的美国消费者信心数据不以为然，过去24 小时乌克兰和以色列两地紧张局势升级引发的避险资金流仍持续。指标10年期公债US10YT= RR价格跌3/32，收益率升至2.48%，盘中一度升穿2.50%。 20年券103/11 将于下周一(28日)标售，金额预定300亿台币，上周四在发 行前交易成交在2.12%；30年公债103/12则将在下周三(30日)标售，金额预定350亿台币。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/10 -0.45 1.1955 1.1955-1.2065 13.5 本周全球重要经济事件与数据包括： 7/21(一)：美国芝加哥联储全国活动指数、国际半导体设备暨材料协会(SEMI)北美半导 体设备订单出货比、台湾6月外销订单； 7/22(二)：台湾6月失业率、美国经季节调整消费者物价指数(CPI)、美国ICSC/高盛连 锁店销售美国Redbook连锁店销售、美国房价指数、美国成屋销售年率、美国里奇蒙联邦储 备银行综合制造业指数、美国克利夫兰联邦储备银行CPI指数、澳洲央行总裁史蒂文斯在Ani ka基金会的餐会上发表讲话； 7/23(三)：台湾6月工业生产、美国抵押贷款市场指数、英国央行总裁卡尼将参加格拉 斯哥大学组织的全球经济辩论会； 7/24(四)：欧元区6月通胀率终值、美国Markit制造业PMI、美国6月新屋开工年率和建 筑许可年率、美国一周请领失业金数据、美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数、新西兰央行 公布利率决定； 7/25(五)：台湾6月M2年增率、美国6月耐久财订单、美国6月建筑许可年率修正值、德 国7月Ifo企业景气判断指数、俄罗斯央行公布利率决定。 30 103/8 没有成交 20 103/7 没有成交 10 103/6 没有成交 5 103/10 1.1955 2 103/1 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)