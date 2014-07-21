中国货币市场：主要回购利率小幅上行，密集新股IPO将至资金面临考验

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透上海7月21日 - 中国银行间市场周一隔夜和七天期回购加权利率 小幅上行，资金供给总体仍不宽裕；缴税仍有一定影响但将渐趋弱化，不过密集的新股IPO将于本周中袭来，资金面明后天将面临进一步考验。
交易员并指出，近期资金面基本处于紧平衡状态，尽管早盘常有疑似大行稳定开盘价的身影，但供需稍偏紧仍令盘中加点成交价居多。
“今天还是偏紧的，新股影响应该是明天就会（显现）出来了，大家也都知道会有压力，都提前借些七天、14天的资金，”华东一银行交易员称。
她谈到，今日大行中出钱的不多，个别大行还有融入需求，尽管隔夜和七天开盘价又是很早开出，但对稳定价格效果有限，盘中加权价仍在缓慢攀升。
而交易员并认为，如果新股IPO对短期流动性的冲击过大，不排除央行会以定向逆回购等方式出手相助。
上述交易员就谈到，“最近公开市场也没什么到期的，挺被动的，其实央行可以考虑定向（逆回购），稳定一下资金面，新股发行就几天，这段时间挺过去就好了。”
上海一银行交易员亦认为，央行通过定向逆回购救急的可能性存在，不过公开市场上的操作方向不太会调整，最多就是暂停正回购操作。
据路透计算，本周公开市场仅有180亿元正回购到期，无央票到期。
根据已公布信息，周三(23日)及周四(24日)将有逾10只新股申购。 (浏览最新新股申购资金冻结情况，请点选 《中国新股申购资金情况一览表》 )
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:43 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.3301 3.2894 +4.07
七天 3.7950 3.7561 +3.89
14天 5.0138 5.0310 -1.72
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.9950 1.0750 +292.00
七天 6.3500 4.6100 +174.00
14天 5.7750 4.8000 +97.50
回购定盘利率
其中:隔夜 3.3100 3.3500 -4.00
七天 3.6700 3.7100 -4.00
14天 5.0000 5.0000 +0.00
Shibor
其中:隔夜 3.3180 3.2450 +7.30
七天 3.6940 3.6510 +4.30
三个月 4.7467 4.7467 +0.00
----------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)
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