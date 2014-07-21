中国货币市场：主要回购利率小幅上行，密集新股IPO将至资金面临考验

路透上海7月21日 - 中国银行间市场周一隔夜和七天期回购加权利率 小幅上行，资金供给总体仍不宽裕；缴税仍有一定影响但将渐趋弱化，不过密集的新股IPO将于本周中袭来，资金面明后天将面临进一步考验。

交易员并指出，近期资金面基本处于紧平衡状态，尽管早盘常有疑似大行稳定开盘价的身影，但供需稍偏紧仍令盘中加点成交价居多。

“今天还是偏紧的，新股影响应该是明天就会（显现）出来了，大家也都知道会有压力，都提前借些七天、14天的资金，”华东一银行交易员称。

她谈到，今日大行中出钱的不多，个别大行还有融入需求，尽管隔夜和七天开盘价又是很早开出，但对稳定价格效果有限，盘中加权价仍在缓慢攀升。

而交易员并认为，如果新股IPO对短期流动性的冲击过大，不排除央行会以定向逆回购等方式出手相助。

上述交易员就谈到，“最近公开市场也没什么到期的，挺被动的，其实央行可以考虑定向（逆回购），稳定一下资金面，新股发行就几天，这段时间挺过去就好了。”

上海一银行交易员亦认为，央行通过定向逆回购救急的可能性存在，不过公开市场上的操作方向不太会调整，最多就是暂停正回购操作。

据路透计算，本周公开市场仅有180亿元正回购到期，无央票到期。

根据已公布信息，周三(23日)及周四(24日)将有逾10只新股申购。 (浏览最新新股申购资金冻结情况，请点选 《中国新股申购资金情况一览表》 )

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:43 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.3301 3.2894 +4.07

七天 3.7950 3.7561 +3.89

14天 5.0138 5.0310 -1.72

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.9950 1.0750 +292.00

七天 6.3500 4.6100 +174.00

14天 5.7750 4.8000 +97.50

回购定盘利率

其中:隔夜 3.3100 3.3500 -4.00

七天 3.6700 3.7100 -4.00

14天 5.0000 5.0000 +0.00

Shibor

其中:隔夜 3.3180 3.2450 +7.30

七天 3.6940 3.6510 +4.30

三个月 4.7467 4.7467 +0.00