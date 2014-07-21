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亚洲 | 2014年 7月 21日 星期一 17:58 BJT

更正-表格：中国三大电信商至6月底总用户数增至12.66亿户

(更正：标题“1.266“亿户有误，应为”12.66亿户“)
    路透香港7月21日 - 以下为中国三大电信运营商截至20
14年6月底的移动电话用户数情况:(单位:百万)
        
                  中移动<094  中国联通<0  中国电信<0
                  1.HK>       762.HK>     728.HK>
 总用户数:        790.61      295         180.24
 -本月净增        3.32        1.71        -0.98
 其中3G用户总数:  238.52      140.8^      107.24
 -本月净增        2.23        3.05        1.29
 4G用户总数:      13.94       不适用      不适用
 -本月净增        5.83        不适用      不适用
 注：^3G和4G共计。 (完)

 (整理 罗亦菲; 审校 梁慧仪/曾祥进)
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