更正-表格：中国三大电信商至6月底总用户数增至12.66亿户

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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(更正：标题“1.266“亿户有误，应为”12.66亿户“) 路透香港7月21日 - 以下为中国三大电信运营商截至20 14年6月底的移动电话用户数情况:(单位:百万) 中移动<094 中国联通<0 中国电信<0 1.HK> 762.HK> 728.HK> 总用户数: 790.61 295 180.24 -本月净增 3.32 1.71 -0.98 其中3G用户总数: 238.52 140.8^ 107.24 -本月净增 2.23 3.05 1.29 4G用户总数: 13.94 不适用 不适用 -本月净增 5.83 不适用 不适用 注：^3G和4G共计。 (完) (整理 罗亦菲; 审校 梁慧仪/曾祥进)
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)