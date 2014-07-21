《SAFT专栏》房价涨得慢，可能扯了初创企业的后腿

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 James Saft 编译 张涛/许娜
路透7月18日 - 房价上涨前景正在变弱，可能意外拖累初创企业的就业增长。
房价自危机后的低位反弹以来，过去两年上涨速度大大超过收入增长，但目前正在降温。CoreLogic的最新数据显示，5月份房价年率化上涨速度为8.8%，虽然仍很稳健，却已远低于2月时的11.8%。
此外，虽然许多人预期就业复苏会推动房屋市场成长，但实际情况可能正好相反。
据旧金山联邦储备银行的经济学家，房价上涨可能在帮助初创企业创造就业方面发挥关键作用。而且由于初创企业通常占复苏阶段所创造就业岗位的一半左右，所以房价上涨对于整体经济的意义，可能比许多人以前所认为的大得多。
经济复苏疲弱的谜团之一是，为什么初创企业的就业创造势头一直如此低迷。初创企业通常是帮助经济走出衰退的一个重要因素。与以前经济衰退期间及衰退之后阶段的大型同业以及初创企业相比，这次初创企业的就业增长下滑更加严重。据旧金山联邦储备银行，在截至2011年3月的一年里，初创企业创造的就业约比以前经验所暗示的水平少了76万。
其中的一个主要原因就是房价下跌，在州这一层面上，初创企业的就业创造与房价下跌之间有明显的关联。
“房价下跌会降低房主的资产净值和财富，从而可能限制融资的一个重要来源，而且这是企业家开创新事业时通常使用的一个融资渠道，”经济学家Liz Laderman和Sylvain Leduc在旧金山联邦储备银行7月经济研究报告中写道。
“房屋资产净值下降会限制初创企业的房屋权益贷款的可获得性。此外，即使企业家可以使用房屋权益以外的资产来启动一项新事业，但如果缺乏足够的房屋价值来支撑其投资，也可能不太愿意冒这种风险。”
Laderman和Leduc推断，从2012年开始的房价回升，可能助长了初创企业的就业创造，不过目前还没有这方面的数据。
**陷入新的停滞期？**
如果真是这样，那么可能即将迎来转变。
根据Trulia的数据，100个大都市中有95个地区的房屋售卖喊价涨速都快于薪资，增速放缓似乎在所难免。此外，虽然投资者仍在购买独户住宅，这样的商业模式仍面临长期困境。
美银美林债券策略师Chris Flanagan和Gregory Fitter预计，房价大幅放缓后，会迎来长时间的停滞期。
他们的估值模型与Case-Shiller指数挂钩，据此模型显示，未来两年房价每年的增幅料仅为3%，此后是六年(没错，就是六年)来基本上零增长。
“过去两年房价增长处于危机结束后的繁荣期，现在这种势头很可能告终。”Flanagan和Fitter在客户报告中写道。
“房价极低速增长时期--未来八年预计每年仅增长1%的时期，很有可能已经到来。”
这不同于普遍预期，但若真如此，则将给就业增长带来一些真正的困扰。
一方面，房价长时间极低速增长，是监管部门的一大胜利，表明放贷标准和审慎原则已经恢复。
但房屋净值长期以来几无增长，可能会阻碍新企业的创建。许多在当下和2020年期间购房的人不仅会发现自己的房屋净值基本没怎么增长，对把房屋作为资产的看法也可能发生变化。
美国人在截止2006年的30年里异常地幸运，他们的房屋价值升幅总体上跑过了通胀。这带来了一些负面的后果，有些人倾向于把房屋当做自动取款机(ATM)为消费买单。利用房屋净值来创办内嵌风险的企业是一个昂很有价值，但不太获得认同的做法。
房价无法强劲上涨的时间越长，屋主利用房屋做抵押开办新公司的可能性就越低。
这适用于硅谷(矽谷)等自我强化繁荣的领域，但不太适用于其它经济领域小型企业的创设。(完) (译文审校 田建华)
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