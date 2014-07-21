中国资管：上周37款集合信托产品发行，主要期限产品收益率下降明显

路透北京7月21日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（7月12日-7月18日）共有15家信托公司发行了37款集合信托产品，发行量环比减少6款。

37款新发行产品均公布了募集规模，平均计划募集规模为1.43亿元，环比下降0.56亿元，降幅为28.06%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为52.89亿元，环比下降32.55亿元，降幅为38.10%。

其中，募集规模最大的是中信信托发行的“镇江经发应收账款流动化信托计划项目（A类优先）”，募集规模为5.12亿元，该产品是基础设施领域权益投资类产品。

从期限上看，37款新发行产品中，共有36款公布了期限，平均期限22.19个月，环比延长2.36个月。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 7 9.00% 下降0.51个百分点

24个月期 25 9.86% 下降0.45个百分点

从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了9款，工商企业领域产品发行了8款，房地产和金融领域产品各发行了7款，其他领域产品发行了6款。

从资金运用方式上看，权益投资领域产品发行了16款，贷款运用领域产品发行了9款，组合运用领域产品发行了8款，证券投资、股权投资、债权投资和其他领域产品各发行了1款。

**成立集合信托产品29款**

上周共有17家信托公司成立了29款集合信托产品，发行量环比减少13款。

29款成立产品中，24款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.09亿元，环比下降0.08亿元，降幅为6.85%。

其中，成立规模最大的是重庆信托成立的“庆隆债务重组集合资金信托计划（第一期）”，募集规模为5.30亿元，这是一款债权投资类产品。

上周共有16款新成立产品公布了期限，平均期限17.19个月，环比缩短8.99个月。上周共有8款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率9.36%，环比下降0.47个百分点。

从资金运用领域来看，证券投资和基础设施领域产品各成立了8款，金融领域产品成立了3款，工商企业和房地产领域产品各成立了2款，其他领域产品成立了6款。