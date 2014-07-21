香港数据：6月CPI按年升3.6%略低于上月，因私人房屋租金升幅放缓等

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透香港7月21日 - 香港统计处周一公布，6月综合消费物价指数（CPI）按年升3.6%，增速略低于5月的3.7%。因私人房屋租金，以及鲜果价格升幅收窄所致。
剔除一次性纾困措施，6月基本通胀率按年升3.4%，亦低于前一个月的3.5%；4-6月的三个月期间平均每月升幅为0.2%，与3-5月的三个月期间升幅相同。
政府发言人表示，受惠于私人房屋租金升幅放缓，以及输入通胀颇为温和，综合消费物价指数的按年升幅在6月轻微减慢，通胀压力缓和的趋势持续。
发言人续指，鉴于近期私人市场租金升幅放缓对消费物价的影响将会继续浮现，以及外围价格压力可望保持温和，通胀的上行风险在短期内应该仍然有限。
（单位:%） 2014年6月 2014年5月 2013年6月
综合消费物价指数 +3.6 +3.7 +4.1
甲类消费物价指数 +3.7 +3.9 +4.6
乙类消费物价指数 +3.6 +3.7 +3.9
丙类消费物价指数 +3.5 +3.5 +3.7
基本通胀率 +3.4 +3.5 +4.0 (完）
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浏览政府刊载于网页上的新闻稿,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
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