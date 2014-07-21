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货币新闻 | 2014年 7月 21日 星期一 16:41 BJT

香港数据：6月CPI按年升3.6%略低于上月，因私人房屋租金升幅放缓等

路透香港7月21日 - 香港统计处周一公布，6月综合消费物价指数（CPI）按年升3.6%，增速略低于5月的3.7%。因私人房屋租金，以及鲜果价格升幅收窄所致。

剔除一次性纾困措施，6月基本通胀率按年升3.4%，亦低于前一个月的3.5%；4-6月的三个月期间平均每月升幅为0.2%，与3-5月的三个月期间升幅相同。

政府发言人表示，受惠于私人房屋租金升幅放缓，以及输入通胀颇为温和，综合消费物价指数的按年升幅在6月轻微减慢，通胀压力缓和的趋势持续。

发言人续指，鉴于近期私人市场租金升幅放缓对消费物价的影响将会继续浮现，以及外围价格压力可望保持温和，通胀的上行风险在短期内应该仍然有限。

（单位:%） 2014年6月 2014年5月 2013年6月

综合消费物价指数 +3.6 +3.7 +4.1

甲类消费物价指数 +3.7 +3.9 +4.6

乙类消费物价指数 +3.6 +3.7 +3.9

丙类消费物价指数 +3.5 +3.5 +3.7

基本通胀率 +3.4 +3.5 +4.0 (完）

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浏览政府刊载于网页上的新闻稿,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
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