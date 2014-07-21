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亚洲 | 2014年 7月 22日 星期二 07:05 BJT

****主要国家经济指标预测--7月22日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段    　   预估值      前值     
    7月22日(二)
    0600  瑞士贸易收支(亿瑞郎)                            6月          --    顺差27.74
    0830  英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                6月          --        114.8
              公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                          --     短差85.2
    1000  英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                 7月         正8         正11
    1145  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             7月19日当周      --       +0.1%
    1230  美国经季节调整消费者物价指数(CPI)(较前月)       6月        +0.3%      +0.4%
              未经季节调整CPI 　　　　 (较上年同期)                  +2.1%      +2.1%
              扣除食品和能源经季节调整CPI(较前月)                    +0.2%      +0.3%
              扣除食品和能源未经季节调整CPI(较上年同期)              +2.0%      +2.0%
              实质所得                                                持平      -0.1%
    1255  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           7月19日当周      --       +4.1%
    1300  美国房价(较前月)                                5月          --        持平
                  (较上年同期)                                         --       +5.9%
          美国房价指数                                                 --       211.4
    1400  美国成屋销售年率(万户)                          6月          497        489
    1400  美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数            7月          --         正3
    1530  美国克利夫兰联邦储备银行CPI                     6月          --       +0.3%
    
      
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                          公布时段     　 现值      预估值
    7月21日(一) 
    0600  德国生产者物价指数(PPI)(较上月)                 6月         持平       持平      
                                 (较上年同期)                        -0.7%      -0.7%      
    0800  意大利工业订单(较前月)(经季节调整)              5月        -2.1%       --      
                工业订单(较上年同期)(未经季节调整)                   -2.5%       --
          意大利工业销售(较前月)(经季节调整)              5月        -1.0%       --
                工业销售(较上年同期)(未经季节调整)                   +0.1%       --
    1230  美国芝加哥联储全国活动指数                      6月        +0.12       -- (完)
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