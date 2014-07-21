香港已公布经济指标--2014/7/21

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% *2014年6月 综合消费物价指数(CPI) +3.6 +3.7 +4.1 *2014年6月 甲类消费物价指数(CPI +3.7 +3.9 +4.6 A) 2014年5月 零售销售值 -4.1 -9.9 +12.9 2014年5月 零售销售量 -4.7 -9.6 +12.2 2014年第一季 本地生产总值(GDP) +2.5 +2.9 +2.9 -------------------------------------------------------------------------------------------- 14年4-6月% 14年3-5月% 13年4-6月% 失业率 3.2 3.1 3.3 -------------------------------------------------------------------------------------------- （以下以10亿港元为单 当月 前月 上年同期 位） 2014年5月 贸易赤字／盈余 -42.35 -55.29 -44.27 注: *为已经更新 ^经修订数据。（完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)