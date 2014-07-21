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亚洲 | 2014年 7月 21日 星期一 16:52 BJT

香港已公布经济指标--2014/7/21

时间                    经济指标             按年%          前月（季）按年   上年同月（季）按
                                                               %                 年%
 *2014年6月           综合消费物价指数(CPI)      +3.6              +3.7                +4.1
 *2014年6月           甲类消费物价指数(CPI       +3.7              +3.9                +4.6
                      A)                                                         
 2014年5月            零售销售值                 -4.1              -9.9               +12.9
 2014年5月            零售销售量                 -4.7              -9.6               +12.2
 2014年第一季         本地生产总值(GDP)          +2.5              +2.9                +2.9
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                                               14年4-6月%       14年3-5月%          13年4-6月%     
                                                                                 
                      失业率                      3.2               3.1               3.3 
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                      （以下以10亿港元为单        当月             前月              上年同期
                      位）                                                       
   2014年5月          贸易赤字／盈余             -42.35           -55.29             -44.27
    注: *为已经更新
        ^经修订数据。（完） 
    
 （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） 

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   经济指标预测或公布日程 
     美国与加拿大.......    日本......... 
     欧洲...............    台湾......... 
     中国.......... 
   已公布经济指标一览 
     美国...............    日本......... 
     欧洲...............    韩国......... 
     中国.................    香港......... 
     澳洲..............    台湾.........
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