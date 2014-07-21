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亚洲 | 2014年 7月 21日 星期一 12:20 BJT

《汇市简讯》美元指数亚洲时段走软，技术信号偏多

0404GMT

* 受美元全线走软的拖累，美元指数下滑6个点子，但80.50仍是目标位

* 连续六天高位上移--5、10和20日移动均线上移

* 波林格区间扩大，上看6月高位81.02

* 周四低位80.46和周五高位80.68分别为首道支撑/阻力位

* 20日波林格区间上轨升至80.64，应会遏制收盘价位

* 图表：Chart: link.reuters.com/pex42w

(完)

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