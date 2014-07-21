《汇市简讯》美元指数亚洲时段走软，技术信号偏多

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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0404GMT
* 受美元全线走软的拖累，美元指数下滑6个点子，但80.50仍是目标位
* 连续六天高位上移--5、10和20日移动均线上移
* 波林格区间扩大，上看6月高位81.02
* 周四低位80.46和周五高位80.68分别为首道支撑/阻力位
* 20日波林格区间上轨升至80.64，应会遏制收盘价位
* 图表：Chart: link.reuters.com/pex42w
(完)
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)