美国经济：截至7月的三个月美国企业薪资成长步伐加快--NABE调查

路透华盛顿7月21日 - 全美商业经济协会(NABE)周一公布的一项调查显示，截至7月的三个月中，薪资增长的美国企业所占比例较上年同期提高逾一倍，暗示薪资成长加快步伐。

该机构最新企业状况调查发现，参与调查的79位经济分析师中有43%表示，其所在企业提高了薪资。上年同期这一比例只有19%，截至4月的三个月为35%。

“这是连续第三次调查显示，受访者报告前一季薪资上升的企业比例有所增加，”NABE总裁Jack Kleinhenz表示。他同时也是全美零售商联合会的首席经济分析师。

这也是自2012年10月以来，头一次没有受访者报告其所在企业的薪资下降。这些经济分析师来自的领域较为广泛，包括商品制造、运输、金融和服务行业。

40%的企业雇员人数超过1,000人。

本次NABE调查结果是显示薪资进入上升周期的最新迹象。全美独立企业联盟(NFIB)调查的薪资指数接近六年高位。该指数自2013年底以来一直呈现走高趋势，且与有关薪资成长的广义指标高度关联。(完)