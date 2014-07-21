美国经济：截至7月的三个月美国企业薪资成长步伐加快--NABE调查

标题新闻：美国财长努钦称希望与参众两院合作，达成一份可获国会通过的联合税务协议－CNBC
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路透华盛顿7月21日 - 全美商业经济协会(NABE)周一公布的一项调查显示，截至7月的三个月中，薪资增长的美国企业所占比例较上年同期提高逾一倍，暗示薪资成长加快步伐。
该机构最新企业状况调查发现，参与调查的79位经济分析师中有43%表示，其所在企业提高了薪资。上年同期这一比例只有19%，截至4月的三个月为35%。
“这是连续第三次调查显示，受访者报告前一季薪资上升的企业比例有所增加，”NABE总裁Jack Kleinhenz表示。他同时也是全美零售商联合会的首席经济分析师。
这也是自2012年10月以来，头一次没有受访者报告其所在企业的薪资下降。这些经济分析师来自的领域较为广泛，包括商品制造、运输、金融和服务行业。
40%的企业雇员人数超过1,000人。
本次NABE调查结果是显示薪资进入上升周期的最新迹象。全美独立企业联盟(NFIB)调查的薪资指数接近六年高位。该指数自2013年底以来一直呈现走高趋势，且与有关薪资成长的广义指标高度关联。(完)
(编译 郑茵 审校 许娜)
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
美国商务部周一公布，美国3月个人消费支出(PCE)物价指数较前月下降0.2%。美国3月个人所得较前月增加0.2%(预估 为增加0.3%)。 美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国4月制造业指数降至12月来最低水准54.8，低于预估的56.5，3月为 57.2。 美国商务部公布，3月建筑支出较前月下降0.2%， 至1.218万亿美元，预估为增长0.4%。2月建筑支出修正后为上 升1.8%，前 值为增长0.8%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%)