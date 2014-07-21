香港个股：当代置业与中国华融签订战略合作协议，扩大融资及并购渠道

路透香港7月21日 - 中国房地产商--当代置业（中国）有限公司 周一称，与中国华融资产管理股份有限公司旗下公司签订战略合作协议，在项目融资、股权投资、并购融资及创新产业开发等方多面订出合作框架。

当代置业表示，与华融香港及华融置业订立战略合作协议，将可扩大公司的融资及并购渠道，而对方亦将更易进军内地的高端房地产市场。

公司的声明称，根据合作协议，公司任何外部融资需求优先考虑华融，而华融将以最低的贷款利率向其提供融资。此外，当代置业将就为其土地收购或物业开发业务提供资金的任何股权融资需求优先考虑邀请华融作为投资者。在并购融资方面，华融将透过设立共同股权基金或私募股权基金支援当代置业的业务发展。

战略协议于三年内有效，并可自动续期三年。

华融资产管理是由财政部及中国人寿保险（集团）共同发起的国有大型非银行金融企业。

当代置业早盘股价造好，收高5.69%，报1.3港元。(完)

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