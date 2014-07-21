国际油市：布兰特原油持稳107美元上方，关注乌克兰地缘政治危机

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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但目前俄罗斯总统普京似乎并未担心可能导致对俄罗斯制裁加剧的国际压力。
CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner称，“在俄罗斯油气出口遇到更为明显的威胁前，势态有希望得到控制。”
0503GMT，布兰特9月原油期货 涨0.06美元，报每桶107.30美元，美国8月原油期货 跌0.11美元，至每桶103.02美元。
美国近月原油合约将于周二到期。
上周美国对俄罗斯进行最新制裁，以及马航客机在乌克兰坠毁，令人再次担心地缘政治局势，并推高全球原油价格。
伊朗与世界六大强国未能在7月20日最终截止日前达成协议以终止10年来的争端。伊朗周六面临着西方国家的压力，要求其在核活动方面作出让步。这也支撑了油价。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪/于春红; 审校 王兴亚/张荻)
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