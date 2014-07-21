国际油市：布兰特原油持稳107美元上方，关注乌克兰地缘政治危机

CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner称，“在俄罗斯油气出口遇到更为明显的威胁前，势态有希望得到控制。”

伊朗与世界六大强国未能在7月20日最终截止日前达成协议以终止10年来的争端。伊朗周六面临着西方国家的压力，要求其在核活动方面作出让步。这也支撑了油价。(完)