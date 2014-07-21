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亚洲 | 2014年 7月 21日 星期一 13:46 BJT

《全球汇市》欧元在踌躇交投中微幅上涨，地缘政治风险犹存

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3540 1.3524 +0.12 -1.49 1.3745

美元/日圆 101.20 101.32 -0.12 -3.89 105.30

欧元/日圆 137.03 137.03 +0.00 -5.32 144.73

美元/瑞郎 0.8973 0.8987 -0.16 +0.50 0.8928

英镑/美元 1.7094 1.7086 +0.05 +3.25 1.6556

美元/加元 1.0729 1.0729 +0.00 +1.03 1.0620

澳元/美元 0.9390 0.9388 +0.02 +5.35 0.8913

新西兰元/美元 0.8711 0.8697 +0.16 +6.15 0.8206

澳元/日圆 95.030 95.120 -0.09 +1.26 93.850

新西兰元/日圆 88.160 88.120 +0.05 +2.03 86.410

英镑/日圆 172.99 173.12 -0.08 -0.77 174.33

澳元/新西兰元 1.0772 1.0788 -0.15 -0.70 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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