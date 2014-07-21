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货币新闻 | 2014年 7月 21日 星期一 14:30 BJT

表格: 中国6月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

路透北京7月21日 - 以下为中国海关最新公布的中国6月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览（
单位均为吨):
    
                                6月         同比%      美元/吨          年初迄今        同比%
 进口:
 精炼铜                       255,041        -8.16      7,064.93        1,880,548        37.29
 原铝                          14,688       -20.02      2,157.64          227,172       128.47
 未锻压镍(精炼镍+合金)         11,265         8.08      19,287.6           75,987       -10.74
 精炼铅                            43    4,276,400       1,760.4              137       -71.61
 精炼锌                        68,476       123.55      2,269.11          379,449        38.14
 锌合金                        10,447         9.93      2,251.56           51,819       -11.03
 精炼锡+锡合金                    748       -20.85     22,424.11            3,975       -56.16

 出口:
 精炼铜                        39,676       107.79      7,039.84          144,880       -22.79
 原铝                           5,648       -30.82      1,926.53           60,380        11.87
 精炼铅                         2,618        63.21      2,185.86           15,676        79.59
 精炼锌                         3,598     1,089.69      2,197.24            4,611        121.5
 未锻压镍(精炼镍+合金)         18,065       169.68     17,556.01           45,195       100.25
 精炼锡+锡合金                      0       -99.96             0              293       -76.77

  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
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