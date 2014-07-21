表格: 中国6月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透北京7月21日 - 以下为中国海关最新公布的中国6月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览（ 单位均为吨): 6月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 精炼铜 255,041 -8.16 7,064.93 1,880,548 37.29 原铝 14,688 -20.02 2,157.64 227,172 128.47 未锻压镍(精炼镍+合金) 11,265 8.08 19,287.6 75,987 -10.74 精炼铅 43 4,276,400 1,760.4 137 -71.61 精炼锌 68,476 123.55 2,269.11 379,449 38.14 锌合金 10,447 9.93 2,251.56 51,819 -11.03 精炼锡+锡合金 748 -20.85 22,424.11 3,975 -56.16 出口: 精炼铜 39,676 107.79 7,039.84 144,880 -22.79 原铝 5,648 -30.82 1,926.53 60,380 11.87 精炼铅 2,618 63.21 2,185.86 15,676 79.59 精炼锌 3,598 1,089.69 2,197.24 4,611 121.5 未锻压镍(精炼镍+合金) 18,065 169.68 17,556.01 45,195 100.25 精炼锡+锡合金 0 -99.96 0 293 -76.77 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
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