表格: 中国6月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

路透北京7月21日 - 以下为中国海关最新公布的中国6月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览（ 单位均为吨): 6月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 精炼铜 255,041 -8.16 7,064.93 1,880,548 37.29 原铝 14,688 -20.02 2,157.64 227,172 128.47 未锻压镍(精炼镍+合金) 11,265 8.08 19,287.6 75,987 -10.74 精炼铅 43 4,276,400 1,760.4 137 -71.61 精炼锌 68,476 123.55 2,269.11 379,449 38.14 锌合金 10,447 9.93 2,251.56 51,819 -11.03 精炼锡+锡合金 748 -20.85 22,424.11 3,975 -56.16 出口: 精炼铜 39,676 107.79 7,039.84 144,880 -22.79 原铝 5,648 -30.82 1,926.53 60,380 11.87 精炼铅 2,618 63.21 2,185.86 15,676 79.59 精炼锌 3,598 1,089.69 2,197.24 4,611 121.5 未锻压镍(精炼镍+合金) 18,065 169.68 17,556.01 45,195 100.25 精炼锡+锡合金 0 -99.96 0 293 -76.77 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.