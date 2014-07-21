台湾股市：虎头蛇尾仅小幅收升，量能萎缩观望气氛浓厚

路透台北7月21日 - 台湾股市周一小幅收升，结束先前连续三日下跌。分析师指出，受观望气氛影响，股市成交量缩，盘初虽受美股劲扬鼓舞，但虎头蛇尾收盘仅小升。

台湾加权股价指数 收高0.43%至9,440.97点；今日成交值 为903.01亿台币，上交易日修正后为1,027亿。

日盛投顾协理钟国忠说，〞多头信心有点受到影响，量不到1,000亿，观望气氛比较浓。〞

不过他也表示，上周重挫的股王--大立光 今日还有不错的涨势，鸿海 表现也不错，苹果概念股还会是电子股的重心。

大立光今收升5.46%报2,510台币；鸿海则收升2.79%报110.5台币。而金融股中，资产最大的金控--国泰金 则收升0.19%报51.6台币。

分析师认为，台股在9,500点高位附近已观望许久，目前多头虽占有优势，但若量能无法扩大，盘势持续高档震荡的机会仍然大。