台湾股市：虎头蛇尾仅小幅收升，量能萎缩观望气氛浓厚

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透台北7月21日 - 台湾股市周一小幅收升，结束先前连续三日下跌。分析师指出，受观望气氛影响，股市成交量缩，盘初虽受美股劲扬鼓舞，但虎头蛇尾收盘仅小升。
台湾加权股价指数 收高0.43%至9,440.97点；今日成交值 为903.01亿台币，上交易日修正后为1,027亿。
日盛投顾协理钟国忠说，〞多头信心有点受到影响，量不到1,000亿，观望气氛比较浓。〞
不过他也表示，上周重挫的股王--大立光 今日还有不错的涨势，鸿海 表现也不错，苹果概念股还会是电子股的重心。
大立光今收升5.46%报2,510台币；鸿海则收升2.79%报110.5台币。而金融股中，资产最大的金控--国泰金 则收升0.19%报51.6台币。
分析师认为，台股在9,500点高位附近已观望许久，目前多头虽占有优势，但若量能无法扩大，盘势持续高档震荡的机会仍然大。
本地时间13:35，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 升0.21%；韩国股市 则是微跌0.02%。(完)
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