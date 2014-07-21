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亚洲 | 2014年 7月 21日 星期一 14:37 BJT

表格: 中国6月乙醇进出口分项数据一览

路透北京7月21日 - 以下是中国海关公布的6月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）：
    
                                6月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口: 
乙醇                             101       152.15      2,299.77           13,644     8,946.04
   原产地
   乌克兰                         78            -         600.5               78            -
   日本                           15         0.12      5,272.93               91        12.49
   德国                            3        729.7     10,358.67               11        -2.41
   荷兰                            2        48.91       3,444.5                6           15
   西班牙                          1        78.26         3,967                3        30.01
   美国                            1       -50.19         8,154           13,408    89,715.01
   中华人民共和国                  1            -        48,960                1            -
   巴基斯坦                        -         -100             -               41    2,054,400
   香港                            -            -             -                1            -
   意大利                          -            -             -                1            -
   韩国                            -         -100             -                2       270.41


  出口:                                                               
乙醇                           1,955        13.96      1,613.39           15,806       -22.11
   目的地
   朝鲜                          960       -26.25      2,240.84            6,228       -41.96
   台湾                          552       191.56        862.72            3,331        -0.59
   日本                          259            -      1,020.62            4,746       209.76
   印度                          123        25.51      1,607.27              609        22.68
   澳门                           54       -41.94        994.06              431        15.46
   香港                            7          -57      1,571.14               38        -0.26
   喀麦隆                          -            -             -               17            -
   巴布亚新几内亚                  -            -             -              355       270.08
   越南                            -         -100             -                3       -63.13
   泰国                            -            -             -               48            -


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  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
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