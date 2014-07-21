表格: 中国6月乙醇进出口分项数据一览

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透北京7月21日 - 以下是中国海关公布的6月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）： 6月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 乙醇 101 152.15 2,299.77 13,644 8,946.04 原产地 乌克兰 78 - 600.5 78 - 日本 15 0.12 5,272.93 91 12.49 德国 3 729.7 10,358.67 11 -2.41 荷兰 2 48.91 3,444.5 6 15 西班牙 1 78.26 3,967 3 30.01 美国 1 -50.19 8,154 13,408 89,715.01 中华人民共和国 1 - 48,960 1 - 巴基斯坦 - -100 - 41 2,054,400 香港 - - - 1 - 意大利 - - - 1 - 韩国 - -100 - 2 270.41 出口: 乙醇 1,955 13.96 1,613.39 15,806 -22.11 目的地 朝鲜 960 -26.25 2,240.84 6,228 -41.96 台湾 552 191.56 862.72 3,331 -0.59 日本 259 - 1,020.62 4,746 209.76 印度 123 25.51 1,607.27 609 22.68 澳门 54 -41.94 994.06 431 15.46 香港 7 -57 1,571.14 38 -0.26 喀麦隆 - - - 17 - 巴布亚新几内亚 - - - 355 270.08 越南 - -100 - 3 -63.13 泰国 - - - 48 - 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
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