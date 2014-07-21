更正（官方）-台湾数据：6月外销订单年增10.6%，远优于预期

(更正：内文第二段“创下2012年12月以来的最大增幅”有误，官方之后提供的数据显示应为“2012年11月以来的最大增幅”，标题亦做相应修改)

经济部表示，6月外销订单年增10.6%，若扣除春节因素，创下2012年11月以来的最大增幅。除了上年同期基数偏低外，各货品别大多有明显的成长。

6月外销订单金额为388.2亿美元。展望未来，经济部指出，行动装置需求续增及规格不断提升，加上预期国际品牌大厂下半年推出新品，均有助于电子产品之接单畅旺；笔电代工厂进入传统旺季及换机潮之效应带动下，接单逐步成长，加上行动装置品牌大厂之组装代工挹注，将可推升资讯通信产品接单成长；随着全球景气回升，传统产业之订单，预期仍可维持成长。