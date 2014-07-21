更正（官方）-台湾数据：6月外销订单年增10.6%，远优于预期

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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(更正：内文第二段“创下2012年12月以来的最大增幅”有误，官方之后提供的数据显示应为“2012年11月以来的最大增幅”，标题亦做相应修改)
路透台北7月21日 - 台湾经济部周一公布，6月外销订单较上年同期增10.6%，明显高于市场预估的成长6.98%。经济部并预估7月外销订单金额将较上月增加。
经济部表示，6月外销订单年增10.6%，若扣除春节因素，创下2012年11月以来的最大增幅。除了上年同期基数偏低外，各货品别大多有明显的成长。
6月外销订单金额为388.2亿美元。展望未来，经济部指出，行动装置需求续增及规格不断提升，加上预期国际品牌大厂下半年推出新品，均有助于电子产品之接单畅旺；笔电代工厂进入传统旺季及换机潮之效应带动下，接单逐步成长，加上行动装置品牌大厂之组装代工挹注，将可推升资讯通信产品接单成长；随着全球景气回升，传统产业之订单，预期仍可维持成长。
以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):
2014年6月 2014年5月
外销订单 +10.6 +4.7
路透调查 +6.98 +7.04
订单区域
中国大陆(含港) +14.5 +4.2
美国 +6.7 +3.3
欧洲 +15.2 +4.3
日本 +4.2 +11.6 （完）
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