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货币新闻 | 2014年 7月 21日 星期一 16:32 BJT

更正（官方）-台湾数据：6月外销订单年增10.6%，远优于预期

(更正：内文第二段“创下2012年12月以来的最大增幅”有误，官方之后提供的数据显示应为“2012年11月以来的最大增幅”，标题亦做相应修改)

路透台北7月21日 - 台湾经济部周一公布，6月外销订单较上年同期增10.6%，明显高于市场预估的成长6.98%。经济部并预估7月外销订单金额将较上月增加。

经济部表示，6月外销订单年增10.6%，若扣除春节因素，创下2012年11月以来的最大增幅。除了上年同期基数偏低外，各货品别大多有明显的成长。

6月外销订单金额为388.2亿美元。展望未来，经济部指出，行动装置需求续增及规格不断提升，加上预期国际品牌大厂下半年推出新品，均有助于电子产品之接单畅旺；笔电代工厂进入传统旺季及换机潮之效应带动下，接单逐步成长，加上行动装置品牌大厂之组装代工挹注，将可推升资讯通信产品接单成长；随着全球景气回升，传统产业之订单，预期仍可维持成长。

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2014年6月 2014年5月

外销订单 +10.6 +4.7

路透调查 +6.98 +7.04

订单区域

中国大陆(含港) +14.5 +4.2

美国 +6.7 +3.3

欧洲 +15.2 +4.3

日本 +4.2 +11.6 （完）

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台湾经济数据新闻请点击 (记者 詹静宜; 撰写 高洁如; 审校 张喜良)
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