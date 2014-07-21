《分析师观点2》台湾6月外销订单远优预期，苹果新机贡献或延续至第三季

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透台北7月21日 - 台湾经济部周一公布，6月外销订单较上年同期增10.6%，明显高于市场预估的成长6.98%。经济部并预估7月外销订单金额将较上月增加。
经济部表示，6月外销订单年增10.6%，若扣除春节因素，创下2012年11月以来的最大增幅。除了上年同期基数偏低外，各货品别大多有明显的成长。
6月外销订单金额为388.2亿美元。展望未来，经济部指出，行动装置需求续增及规格不断提升，加上预期国际品牌大厂下半年推出新品，均有助于电子产品之接单畅旺；笔电代工厂进入传统旺季及换机潮之效应带动下，接单逐步成长，加上行动装置品牌大厂之组装代工挹注，将可推升资讯通信产品接单成长；随着全球景气回升，传统产业之订单，预期仍可维持成长。
以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):
2014年6月 2014年5月
外销订单 +10.6 +4.7
路透调查 +6.98 +7.04
订单区域
中国大陆(含港) +14.5 +4.2
美国 +6.7 +3.3
欧洲 +15.2 +4.3
日本 +4.2 +11.6
**市场评论**
--元富投顾分析师 许芷雁：
根据来自产业的讯息，苹果的新机对接单的效应将从6月开始、7月放量、8月最大，所以这算是比我们估6月9.7%成长稍好一点，我们之前估7-8月的接单都会有双位数的成长，7月估成长10%，8月估15%。
不过因这是季节性的因素，因此到了第四季，我们估外销订单又会回到0-5%的缓慢成长。但对第三季的出口贡献也会增加，我们估第三季的出口成长率会往10%慢慢靠近。这虽然将提供央行升息一点支撑，但最终仍要看物价的变化。
--大众银行分析师 陈森林：
这个月的外销订单远超过市场预期，很明显可以看出来是苹果 iPhone 6的订单效应。综合考量整个供应链的分布状况，将来自美国和中国订单一起看，就可以解释这个状况。如果iPhone 6要在9月上市，预估好于预期的订单还会延续至7-8月。
不过这个订单的效应主要是来自新商品的循环，并不十分稳健，到了第四季就可能下滑，然而已足够对全年的GDP有还不错的贡献。我们近期已经将台湾全年的经济成长率自3.0%上修至3.6%。虽然对全年的GDP看好，但认为央行不会因此而有货币政策的改变，我们维持台湾央行明年第二季升息的预期不变。
--台新投顾分析师 王凯民：
6月的情况比预期好很多，尤其电子产品增加很多，主要成长来自中国和欧洲，半导体和DRAM比预期表现都来得好，可能是市场需求有明显回温。第二季平均的外销订单增幅比首季强很多，台湾第二季经济成长率超过3%一定没有问题。
**市场反应**
--此数据在台湾汇市临收盘前公布，台币兑美元 收升1.4分，报30.037。
--台股加权股价指数 收高0.43%至9,440.97点。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为 http:/www.moea.gov.tw
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**相关背景**
--主计总处5月将2014年经济成长率的预估上修至2.98%，而2014年出口预估年增3.10%、进口年增3.85%。
--台湾外销订单数据的表现通常优于实质出口及工业生产数据，因台湾制造业者纷纷将生产基地外移到中国大陆或其他国家，以降低成本。(完) (集体采写 台北记者组; 审校 张喜良)
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