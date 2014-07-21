《分析师观点2》台湾6月外销订单远优预期，苹果新机贡献或延续至第三季

路透台北7月21日 - 台湾经济部周一公布，6月外销订单较上年同期增10.6%，明显高于市场预估的成长6.98%。经济部并预估7月外销订单金额将较上月增加。

经济部表示，6月外销订单年增10.6%，若扣除春节因素，创下2012年11月以来的最大增幅。除了上年同期基数偏低外，各货品别大多有明显的成长。

6月外销订单金额为388.2亿美元。展望未来，经济部指出，行动装置需求续增及规格不断提升，加上预期国际品牌大厂下半年推出新品，均有助于电子产品之接单畅旺；笔电代工厂进入传统旺季及换机潮之效应带动下，接单逐步成长，加上行动装置品牌大厂之组装代工挹注，将可推升资讯通信产品接单成长；随着全球景气回升，传统产业之订单，预期仍可维持成长。

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2014年6月 2014年5月

外销订单 +10.6 +4.7

路透调查 +6.98 +7.04

订单区域

中国大陆(含港) +14.5 +4.2

美国 +6.7 +3.3

欧洲 +15.2 +4.3

日本 +4.2 +11.6

**市场评论**

--元富投顾分析师 许芷雁：

根据来自产业的讯息，苹果的新机对接单的效应将从6月开始、7月放量、8月最大，所以这算是比我们估6月9.7%成长稍好一点，我们之前估7-8月的接单都会有双位数的成长，7月估成长10%，8月估15%。

不过因这是季节性的因素，因此到了第四季，我们估外销订单又会回到0-5%的缓慢成长。但对第三季的出口贡献也会增加，我们估第三季的出口成长率会往10%慢慢靠近。这虽然将提供央行升息一点支撑，但最终仍要看物价的变化。

--大众银行分析师 陈森林：

这个月的外销订单远超过市场预期，很明显可以看出来是苹果 iPhone 6的订单效应。综合考量整个供应链的分布状况，将来自美国和中国订单一起看，就可以解释这个状况。如果iPhone 6要在9月上市，预估好于预期的订单还会延续至7-8月。

不过这个订单的效应主要是来自新商品的循环，并不十分稳健，到了第四季就可能下滑，然而已足够对全年的GDP有还不错的贡献。我们近期已经将台湾全年的经济成长率自3.0%上修至3.6%。虽然对全年的GDP看好，但认为央行不会因此而有货币政策的改变，我们维持台湾央行明年第二季升息的预期不变。

--台新投顾分析师 王凯民：

6月的情况比预期好很多，尤其电子产品增加很多，主要成长来自中国和欧洲，半导体和DRAM比预期表现都来得好，可能是市场需求有明显回温。第二季平均的外销订单增幅比首季强很多，台湾第二季经济成长率超过3%一定没有问题。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市临收盘前公布，台币兑美元 收升1.4分，报30.037。

--台股加权股价指数 收高0.43%至9,440.97点。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为 http:/www.moea.gov.tw

--参看台湾外销订单相关新闻，请点选

**相关背景**

--主计总处5月将2014年经济成长率的预估上修至2.98%，而2014年出口预估年增3.10%、进口年增3.85%。