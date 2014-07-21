欧股业绩：飞利浦第二季净利超出预期，看好下半年前景

标题新闻：美国财长努钦称希望与参众两院合作，达成一份可获国会通过的联合税务协议－CNBC
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路透阿姆斯特丹7月21日 - 荷兰保健、照明及消费家电集团--飞利浦 周一表示，受助于成本削减，预计其核心获利将在下半年上升。
飞利浦公布称，第二季未计利息、税项及摊销之利润(EBITA)为4.15亿欧元(5.6203亿美元)，净利润2.43亿欧元，营收53亿欧元。
路透调查的分析师此前预计，该公司净利润为1.64亿欧元，EBITA为4亿欧元，营收54亿欧元。
“虽然2014年总的来说料将是充满挑战的一年，但我们预计扣除重组和收购相关费用和其他项目后，下半年集团的BITA将超越去年同期表现，”该公司声明称。
本月稍早，飞利浦已经表示，第二季EBITA将为符合预期的4亿欧元左右，同时警告其保健业务可能逊于预期。(完) (编译 朱晓军；审校 龚芳)
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
美国商务部周一公布，美国3月个人消费支出(PCE)物价指数较前月下降0.2%。美国3月个人所得较前月增加0.2%(预估 为增加0.3%)。 美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国4月制造业指数降至12月来最低水准54.8，低于预估的56.5，3月为 57.2。 美国商务部公布，3月建筑支出较前月下降0.2%， 至1.218万亿美元，预估为增长0.4%。2月建筑支出修正后为上 升1.8%，前 值为增长0.8%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%)