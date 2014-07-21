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市场报道 | 2014年 7月 21日 星期一 14:22 BJT

欧股业绩：飞利浦第二季净利超出预期，看好下半年前景

路透阿姆斯特丹7月21日 - 荷兰保健、照明及消费家电集团--飞利浦 周一表示，受助于成本削减，预计其核心获利将在下半年上升。

飞利浦公布称，第二季未计利息、税项及摊销之利润(EBITA)为4.15亿欧元(5.6203亿美元)，净利润2.43亿欧元，营收53亿欧元。

路透调查的分析师此前预计，该公司净利润为1.64亿欧元，EBITA为4亿欧元，营收54亿欧元。

“虽然2014年总的来说料将是充满挑战的一年，但我们预计扣除重组和收购相关费用和其他项目后，下半年集团的BITA将超越去年同期表现，”该公司声明称。

本月稍早，飞利浦已经表示，第二季EBITA将为符合预期的4亿欧元左右，同时警告其保健业务可能逊于预期。(完) (编译 朱晓军；审校 龚芳)
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