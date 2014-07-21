中国企业：华融上半年实现利润118亿元，与八家战投签署入股协议--新闻稿

路透北京7月21日 - 中国最大资产管理公司--华融资产管理股份有限公司周一提供的新闻稿称，上半年实现集团拨备前利润118.04亿元人民币，完成全年计划的52.46%，并与八家战略投资者签署入股协议和战略合作协议。公司表示下半年将完成引战（略投资者）、加快上市。

新闻稿援引公司董事长赖小民的话称，下半年要推进十个方面的战略性转型，包括以房地产业务为主向真正意义上的资产管理公司业务战略性转型，单一资产管理业务向综合金融服务业务打“组合拳”协同发展战略性转型，以及流动性管理、资金筹措由国内银行为主向国内国际借款、发债，多渠道打通资金筹措通道的战略性转型等。

”今年上半年公司引进战略投资者工作取得重大阶段性进展，完成了与八家战略投资者签署入股协议和战略合作协议，多元化战略投资者的格局初步形成，为下一步IPO上市发展打下了重要基础。“他称。

公司提供的新闻稿中并未给出八家战略投资者的名单。

今年4月，路透曾援引熟悉内情的消息人士称，高盛 GS.N 及美国华平投资集团进入中国华融售股案的高级洽购过程，华融售股案洽谈对象已经缩小至八个，包括马来西亚主权财富基金Khazanah Nasional KHAZA.UL、私募股权公司Apax Partners以及德意志银行 DBKGn.DE 旗下一个部门。 。

赖小民今年3月两会期间曾表示，华融将在今年上半年完成引入战略投资者的工作，并会把引入民营资本考虑在内，争取明年上半年完成香港IPO（首次公开发行）上市。同为四大资产管理公司之一的中国信达 1359.HK 此前已于去年底香港上市。