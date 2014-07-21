《分析》Fox若将时代华纳收至麾下，有望撬开更大的中国市场

由维亚康母(Viacom) 旗下派拉蒙影业发行的“变形金刚4：绝迹重生”，迄今在中国获得的票房收入已经超越美国本土。

凭借重磅级影片，比如“哈利波特”和“指环王”魔幻系列电影，华纳兄弟影业能够频频获得发行许可。

“中国是个非常棒的市场，多年来我们都一直期待着能涉足那里，”维亚康母的前总裁Frank Biondi说道，“但除了所有积极的方面，也存在明显的不利因素，即政府管理着这个市场中的一切，包括什么影片上线放映，哪些节目能够上电视播出等等。”

并购可以让默多克通过华纳兄弟影业这个渠道获得更多发行许可配额。根据票房统计机构Mojo的数据，在2013年，华纳兄弟有七部影片通过审批获准在中国上映，福克斯则有六部影片。

福克斯在好莱坞的电影公司去年共制作了14部影片，华纳兄弟则是25部影片。此外，福克斯还同意与中国博纳影业 合作制作五部华语影片。

根据Mojo的数据，去年，华纳兄弟有三部影片入围中国最卖座20部影片之列，包括“地心引力”和“钢铁侠”，三部影片总计获得1.559亿美元的票房。福克斯也有包括“金刚狼”在内的三部影片入围最卖座20名单，总计收获8,000万美元的票房。

与此同时，一些由时代华纳动画公司制作的卡通片获准在中国央视频道上播出，HBO付费频道也可提供放映五个小时的节目。HBO提供的影片包括经过剪辑的奇幻题材连续剧“权力的游戏”。

“我们面前是个巨大的发展机遇，”派拉蒙前总裁Sid Ganis表示，他创建的Jiaflix公司目前向中国的电影公司提供顾问服务，他指出“媒体公司现在不过是刚刚开始把握这个市场。”（完）