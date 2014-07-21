台湾央行：共发行4,266.8亿台币存单，存单发行余额增26亿

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透台北7月21日 - 台湾央行周一公布，共发行4,266.8亿台币存单，与今日存单到期金额4,240.8亿相较，存单发行余额增26亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 4,198.0
91天期 0.93 57.8
182天期 1.05 11.0
央行上日共发行800.5亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,030.75亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为负62亿台币，累积至周日超额准备为负2,602亿台币，加计前期1%的超额准备为负1,622亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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