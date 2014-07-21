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亚洲 | 2014年 7月 21日 星期一 14:49 BJT

全球金市：金价持稳在1,300美元上方，受地缘政治风险加剧的预期支撑

“尽管前日下滑，仍有足够避险需求将金价维持在1,300美元略上方，”一位新加坡交易商称。

“马航坠机和加萨冲突都还没有紧张局势缓解的迹象，所以金价将继续迎来一些避险买盘。”

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五黄金持仓增加1.8吨，至805.14吨。

不过随着金价下跌，7月15日止当周，投机客六周来首次削减黄金期货和期权多头押注。

钯金 价格也接近2001年以来高点，因为该金属最大生产国--俄罗斯可能面临更加严厉的制裁，从而引发了供应疑虑。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1311 0.6 0.05

现货银 20.87 0.04 0.19

现货铂金 1486.99 5.19 0.35

现货钯金 877.6 1.2 0.14

COMEX期金 1311.6 2.2 0.17

COMEX期银 20.945 0.059 0.28

汇率

欧元/美元 1.3537

美元指数 80.471 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/朱晓军；审校 王兴亚/龚芳)
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