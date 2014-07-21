全球金市：金价持稳在1,300美元上方，受地缘政治风险加剧的预期支撑

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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“尽管前日下滑，仍有足够避险需求将金价维持在1,300美元略上方，”一位新加坡交易商称。
“马航坠机和加萨冲突都还没有紧张局势缓解的迹象，所以金价将继续迎来一些避险买盘。”
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五黄金持仓增加1.8吨，至805.14吨。
不过随着金价下跌，7月15日止当周，投机客六周来首次削减黄金期货和期权多头押注。
钯金 价格也接近2001年以来高点，因为该金属最大生产国--俄罗斯可能面临更加严厉的制裁，从而引发了供应疑虑。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1311 0.6 0.05
现货银 20.87 0.04 0.19
现货铂金 1486.99 5.19 0.35
现货钯金 877.6 1.2 0.14
COMEX期金 1311.6 2.2 0.17
COMEX期银 20.945 0.059 0.28
汇率
欧元/美元 1.3537
美元指数 80.471 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/朱晓军；审校 王兴亚/龚芳)
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)