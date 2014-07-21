中国股市：沪综指小幅收跌，市场观望气氛浓厚致成交量持续萎缩

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透北京7月21日 - 中国股市沪综指周一小幅收跌，大盘延续震荡格局。分析师指出，市场观望气氛浓厚致成交量持续萎缩，部分创业板个股业绩难以达到预期震荡加剧，而房地产股走势较好。本周新股申购密集展开，A股市场资金面将面临较大的考验。
沪综指 收报2,054.479点，跌4.588点或0.22%，上证A股今日成交756亿元人民币，上交易日为824亿元，较上一交易日减一成。
“资金面对市场有一定影响，新股也会有一定影响，这两个对市场影响会多一点。”信达证券策略分析师胡佳妮称。
她表示，近期经济情况有所改善，市场预期后期企业资金需求将加大，致资金价格有所走高，同时新股密集发行令短期资金有所紧张，交易所7天回购利率上升到5%-6%的水平。但随着新股申购的常态化，资金流动性紧张情况对市场的影响将有所递减。
深市创业板指数P 收涨0.08%，早盘一度跌破1,300点，万邦达 跌停报收。
本周市场将有11只新股集中发行，11只新股集中在7月23、24日发行。中金报告预计，由于参与热情提高，本次新股申购累计冻结资金约7,000-10,000亿元，单日冻结资金可能超过6,000亿元，冻结资金峰值在24日。
沪深300指数 收报2,166.295点，涨0.10%；沪深300指数期货主力8月合约 尾盘报2,157.6点，涨0.04%，成交429,370手。（完）
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