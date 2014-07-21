中国股市：沪综指小幅收跌，市场观望气氛浓厚致成交量持续萎缩

路透北京7月21日 - 中国股市沪综指周一小幅收跌，大盘延续震荡格局。分析师指出，市场观望气氛浓厚致成交量持续萎缩，部分创业板个股业绩难以达到预期震荡加剧，而房地产股走势较好。本周新股申购密集展开，A股市场资金面将面临较大的考验。

沪综指 收报2,054.479点，跌4.588点或0.22%，上证A股今日成交756亿元人民币，上交易日为824亿元，较上一交易日减一成。

“资金面对市场有一定影响，新股也会有一定影响，这两个对市场影响会多一点。”信达证券策略分析师胡佳妮称。

她表示，近期经济情况有所改善，市场预期后期企业资金需求将加大，致资金价格有所走高，同时新股密集发行令短期资金有所紧张，交易所7天回购利率上升到5%-6%的水平。但随着新股申购的常态化，资金流动性紧张情况对市场的影响将有所递减。

深市创业板指数P 收涨0.08%，早盘一度跌破1,300点，万邦达 跌停报收。

本周市场将有11只新股集中发行，11只新股集中在7月23、24日发行。中金报告预计，由于参与热情提高，本次新股申购累计冻结资金约7,000-10,000亿元，单日冻结资金可能超过6,000亿元，冻结资金峰值在24日。